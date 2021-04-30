人民网阿布贾4月30日电 （记者姜宣）“人家都帮到我们家门口了，我们也得做点什么吧。这样，从咱们的主路专门为和联公司开辟一条40米宽的路，直接通到他们仓库大门。”尼日利亚河流州州长恩耶塞姆·维凯在带领州政府要员40余人视察过深圳和联公司仓库扩建开工仪式后，郑重宣布了这一决定。

12日，由和联公司投资的仓库扩建工程正式动工，原先50亩的堆场将成为150亩的大型仓库，被州政府指定为州首府哈科特港市最大港口奥尼港海关监控仓库，免费为海关、港务局与码头运营商提供场地，以方便为商户们提供快捷方便的“一条龙办公”服务。

“工作建设两不误，效率更上新台阶”

开工当日，已经建好围墙的150亩堆场里，一台台挖掘机、吊车进场，轰隆隆热火朝天地干了起来，堆场原先已经摆满的集装箱被整整齐齐地运到新划的场地待命。“这里目前已成为了我们日常办公的地方，场地足够大。我们边工作，他们边建设，两相不误。”奥尼港海关副关长阿日瓦高兴地说，事实上一点也没有耽误工作，反而因为距离的缩短而工作效率更上新台阶。

“以前货物都要到公共码头办理各种出关手续，光排队就要排一天一夜，真的是非常熬人又累人。但是现在在和联公司这个堆场里，货物随到随卸，海关、港务局等随时办理，一点都不耽搁，效率真是太高了，太方便了！”做大宗商品贸易的杨先生说。

从事面料贸易的王先生说：“堆场管理规范、存取有序，再也不担心货物遗失了。”原来之前没有和联的堆场时，集装箱不得不放在没有围墙的场地，每天提货、送货的很多，一不小心货物有可能丢了。每一个集装箱都是价格200多万人民币的布料，一旦损失，便很惨重。

但现在，由于和联堆场的一体化办公，“还箱、提箱，省去了大量时间，随到随走，既高效又安全！”王先生高兴地说。

据阿日瓦介绍，目前奥尼港每日吞吐量为1200余个标准货柜，仓库扩建后，吞吐量至少能达到2000个标准货柜。

“真心感谢你们来帮助我们建设海关监管仓库，你们说干就干、毫不含糊的精神值得我们好好学习。”阿日瓦紧紧握着和联公司总经理李辉的手说，现在无论从效率、吞吐量，还是安全系数都有了质的飞跃，期待奥尼港成为国际大港。

“急大家之所急，才能实现共同进步”

去年12月，尼日利亚大批待出口农产品在各港区积压，无法及时发出。为防止物资损坏，和联公司立即调整货物进港流程，紧急在港区自建堆场。同时，公司在附近村镇雇佣了300多名青壮年，应急处理货物搬运工作。临时堆场没有大型吊装设备，大家就用双手和肩膀。最终，只用了短短两个多月，便将超过5万吨的芝麻、花生、姜片等农产品装运进库，所有货物完好无损。对此，尼日利亚总商会组织中资企业专门对此进行了考察观摩，大家纷纷竖起大拇指。

经历此事，李辉想到了尼经济中心拉各斯的最大港口阿帕帕港。由于拥堵，常常令人望而生畏。“就停在港口不远处，但是拥堵了半年甚至大半年无法清关的大有船在，滞箱费、滞港费让许多人头皮发麻。”李辉说。

据一些从事贸易的华侨说，尼日利亚各港口滞箱费、滞港费较高。在奥尼港，滞箱一天费需向船务公司交纳1.85万奈拉（当前汇率约合人民币250元），滞港一天则向港务局交纳1.35万奈拉，时间越长，费用则呈阶梯增长。去年新冠肺炎疫情以来，尼日利亚奈拉贬值30%，一些商人还没等到货物进港清关，便知道已经赔了，但也只能望港兴叹。

于是，在奥尼设立大型堆场、仓库，并将海关、港务局等机构请进来“一条龙办公”的想法便进入他的头脑。有想法便开始行动，刚进入3月第一天，李辉分别向当地政府、海关、港务局、码头运营商及当地土王阐明了自己的想法，没想到，所有人与他一拍即合：深圳和联出资，当地政府出地，合作推动港区现代化建设。3月10日，和联与各方签署合同，4月12日工人进场施工。届时当前的50亩地的堆场扩建为150亩的仓库，预计8月底完工。仓库将成为海关指定监控仓库，免费由海关、港务局及码头运营商办公使用。

“从谋划到签合同，到筹备，再到实施，只用了约一个月时间。”喀麦隆籍奥尼港码头运营商总经理伊曼努尔拿着签好的合同，简直不敢相信自己的眼睛，“估计也就只有中国人才会有这么高的效率！”

“中国人是我们的亲人”

在仓库开始扩建之前，堆场吸引送货的人慢慢地多了起来，渐渐地，堆场外居然形成了一个不小的集市。每天早上9点堆场开门时，外围墙边早已有一长排本地妇女和孩子们等在了这里。她们售卖着各种奶制品、饮品，木瓜、甘蔗、香蕉等水果，以及当地特色便餐。在他们面前来来回回受雇于和联公司的工人，或是丈夫、父亲，或是叔伯、兄弟，或是邻居，大家边干活，边说着本地民族语言，热热闹闹，忙碌间不乏阵阵笑声飘然而出。

她们每天来这里卖东西，一来可以照顾自己的亲人，二来可以贴补家用。“其实即使在公路上冒着生命危险拿着东西站一天，吃了很多灰尘不说，还没有在这里半天卖的东西多，我们在这里很舒服。”女人们争相介绍她们生活的变化，“中国人来了，不仅为我们带来了财富，也带来了安全，中国人是我们的亲人。”

突然，一个全身披着纱巾瘦弱的身影在人群中穿梭，时不时地将顶在头上的木瓜送到经过的工人嘴里。她叫艾丝，今年10岁。“我在这里一年了，我发现中国人都是好心肠。有时候他们看到我的木瓜还没卖完，便一定会在我回家之前全部买下来，然后再分发给那些为他们工作的我的亲人们吃。”艾丝熟练地顶着木瓜盘，被释放的一双小手比划着。“我现在一天至少可以挣2000多奈拉。爸爸说开学的时候我就可以继续去上学了。”正在这时，小女孩突然高兴地指向一个不远处正忙着搬运物资留着络腮胡子的中年汉子说，“喏，那就是我爸爸！”

2020年，和联公司奥尼港堆场经理、本地人艾玛被尼日利亚中国总商会评为“中资企业优秀本地员工”。“我喜欢我的工作，中国同事对我很好，给我很多帮助，我学到了很多。公司的待遇很高，使我能够重建新房。下个月第二个宝宝要出生了，我和家人都将在新房子里生活。”艾玛一脸幸福地说。

“绝不拖欠当地人一分钱，中国企业信誉高于一切”

“这里的人们比较清苦，收入不高，一些孩子因为没钱而无法上学，我们会尽量地帮助他们，小艾丝只不过是其中之一。”李辉说。

据了解，和联公司下属两个子公司，一是负责清关，二是农产品贸易。虽然在尼日利亚开展农产品业务只有一年时间，却在堆场周边村镇开展许多公益活动。建学校，为孩子们购买了大量的书籍与文化用品；挖水井，解决当地老百姓吃水难的问题等等。

“高峰期量大时每天许多辆卡车一队队来送，现在芝麻到了尾声，供货商非常少了，但是仍有不少农户甚至推着小推车，不远百公里来给我们送货。”李辉开心地说，“农民喜欢往我们这里送，最根本原因并不是我们给的价高，而是他们对我们信任，一份对中国人的信任，我们绝不拖欠当地人一分钱，中国企业信誉高于一切。”

一大早就推着小车来到仓库的农民穆萨说，“我们没办法和大的供货商比量，只好囤点货在季节后期卖，这样价格会高点。”但和联公司并没有因为他们囤货推高价格而为难他们，更没有因为量少而懒得收购。“我们不能寒了农户的心，只要有货我们全收，而且基本上比大客户的高。”李辉的说法从农户的口中得到了印证。

“患难见真情，在最困难的时候只有中国愿意伸出援手帮助我们。疫情期间，中国政府、企业、侨团，向尼日利亚提供了数不清的帮助！”尼联邦农业产品委员会秘书长姆巴说，中国当前取得的成就让我们惊喜，“与中国企业合作，我们的未来充满了希望！”

多次到访中国的尼日利亚联邦企业家协会主席伊奈拜迪昂对李辉说，“与其他国家不一样，中国人是世界上最善良的人。当初我在中国时，走到哪里都会受到热烈欢迎，从来没有歧视、没有冷眼。在这里，你将会得到同样的待遇。”

当下，一边是尼日利亚奥尼港在热热闹闹地建设着，另一边是中国的天津港，一台龙门吊、一台100吨的地磅和一台大型叉车刚刚运上货船，准备驶往尼日利亚。“届时，效率、安全、便捷将是奥尼新港的特色服务。相信通过此港，中尼之间的贸易往来更加紧密，两国人民将更加亲密。”李辉憧憬着。

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