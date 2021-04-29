人民网北京4月29日电 中国人民对外友好协会和云南省人民政府28日共同在线举办第十届中国-南亚国际文化论坛之“青年文化沙龙”。全国对外友协副会长李希奎、云南省人民政府外事办公室副主任郝昆、巴基斯坦伊斯兰共和国驻华大使莫因 · 哈克致开幕辞。全国对外友协文化交流部主任朱丹作总结发言。来自中国和阿富汗、孟加拉、印度、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡等南亚6国的大学生、媒体和友好组织青年代表20余人以“传承丝路精神、展望亚洲未来”为主题，进行深入交流。中国和南亚各国有关机构和大学近200人在线旁听。

李希奎在致辞中表示，以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神是人类文明的宝贵遗产。“一带一路”倡议让古代丝绸之路焕发新的生机和活力，把中国和南亚国家紧紧连接在一起，为本地区实现合作共赢、共同发展创造了有利条件，给本地区国家和人民带来了新的发展机遇和福祉。

李希奎说，新冠肺炎疫情暴发以来，中国和南亚各国青年守望相助，传递关爱与温暖，彰显了“亚洲一家亲”的精神。每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，更需要与时俱进、勇于创新。希望青年朋友成为不同文明、不同文化之间交流的使者，共同将“一带一路”建设成为友好之路，共创亚洲美好未来。

云南省外办副主任郝昆说，中国与南亚国家文化灿烂，古有往来互鉴之情，今有患难与共之交，现有共同复兴之业，在亚洲文明进程中扮演重要角色。中国和南亚青年人口众多，是一个充满生机活力的地区。值此中国“五四”青年节到来之际，我们共同举办“青年文化沙龙”活动非常有意义。希望青年朋友畅所欲言，交流思想，为促进跨文化沟通交流、增进中国与南亚地区的互信互通作出贡献。

巴基斯坦驻华大使莫因 · 哈克说，“一带一路”倡议秉持开放、合作精神，倡导构建人类命运共同体，是对古丝绸之路精神的传承。21世纪是亚洲的世纪。新冠肺炎疫情暴发以来，世界经济增长疲软，亚洲成为全球经济增长的主要引擎。中国抗疫举措取得积极成效，将成为后疫情时代全球经济复苏的领头羊。当前，我们应当弘扬丝路精神，齐心协力打开开放之门。希望青年做变革和创新的主人翁，为推动本地区和平、进步与繁荣作出贡献。

参会青年来自北京大学、云南民族大学、昆明学院、兰州大学、上海大学、山东师范大学和印度国际大学、孟加拉国达卡大学等中外院校，还有云南省青年联合会、云南日报报业集团、印度青年领袖联合会、斯里兰卡中国协会、尼泊尔自然保护基金会等多家机构的代表与会。大家就“生活中感受到的本地区跨文化交流带来的益处”“对传统文化与当代文化的理解”“如何为本地区文化交流做贡献”等议题进行个人分享和自由讨论，纷纷表示愿做跨文化交流使者，增进本地区青年的了解和友谊，共同传承并创新亚洲文化，为本地区的和平与繁荣贡献青春力量。

会议期间，现场播放了中印多所院校师生用中文和孟加拉语演唱的歌曲视频《友谊地久天长》。云南的大学生们还连线表演了太极、瑜伽和歌舞节目。

中国-南亚国际文化论坛创办于2008年，已成为中国和南亚国家多边人文交流的重要平台。“青年文化沙龙”作为本届论坛的开篇之作，旨在为本地区青年搭建对话平台，促进文化交流和互学互鉴，增进人民之间的了解和友谊。

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