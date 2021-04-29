人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

第十届中国-南亚国际文化论坛之“青年文化沙龙”在线举办

2021年04月29日10:23 | 来源：人民网-国际频道
小字号
第十届中国-南亚国际文化论坛之“青年文化沙龙”在线举行。主办方供图
第十届中国-南亚国际文化论坛之“青年文化沙龙”在线举行。主办方供图

人民网北京4月29日电 中国人民对外友好协会和云南省人民政府28日共同在线举办第十届中国-南亚国际文化论坛之“青年文化沙龙”。全国对外友协副会长李希奎、云南省人民政府外事办公室副主任郝昆、巴基斯坦伊斯兰共和国驻华大使莫因 · 哈克致开幕辞。全国对外友协文化交流部主任朱丹作总结发言。来自中国和阿富汗、孟加拉、印度、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡等南亚6国的大学生、媒体和友好组织青年代表20余人以“传承丝路精神、展望亚洲未来”为主题，进行深入交流。中国和南亚各国有关机构和大学近200人在线旁听。

李希奎在致辞中表示，以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神是人类文明的宝贵遗产。“一带一路”倡议让古代丝绸之路焕发新的生机和活力，把中国和南亚国家紧紧连接在一起，为本地区实现合作共赢、共同发展创造了有利条件，给本地区国家和人民带来了新的发展机遇和福祉。

李希奎说，新冠肺炎疫情暴发以来，中国和南亚各国青年守望相助，传递关爱与温暖，彰显了“亚洲一家亲”的精神。每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，更需要与时俱进、勇于创新。希望青年朋友成为不同文明、不同文化之间交流的使者，共同将“一带一路”建设成为友好之路，共创亚洲美好未来。

云南省外办副主任郝昆说，中国与南亚国家文化灿烂，古有往来互鉴之情，今有患难与共之交，现有共同复兴之业，在亚洲文明进程中扮演重要角色。中国和南亚青年人口众多，是一个充满生机活力的地区。值此中国“五四”青年节到来之际，我们共同举办“青年文化沙龙”活动非常有意义。希望青年朋友畅所欲言，交流思想，为促进跨文化沟通交流、增进中国与南亚地区的互信互通作出贡献。

巴基斯坦驻华大使莫因 · 哈克说，“一带一路”倡议秉持开放、合作精神，倡导构建人类命运共同体，是对古丝绸之路精神的传承。21世纪是亚洲的世纪。新冠肺炎疫情暴发以来，世界经济增长疲软，亚洲成为全球经济增长的主要引擎。中国抗疫举措取得积极成效，将成为后疫情时代全球经济复苏的领头羊。当前，我们应当弘扬丝路精神，齐心协力打开开放之门。希望青年做变革和创新的主人翁，为推动本地区和平、进步与繁荣作出贡献。

参会青年来自北京大学、云南民族大学、昆明学院、兰州大学、上海大学、山东师范大学和印度国际大学、孟加拉国达卡大学等中外院校，还有云南省青年联合会、云南日报报业集团、印度青年领袖联合会、斯里兰卡中国协会、尼泊尔自然保护基金会等多家机构的代表与会。大家就“生活中感受到的本地区跨文化交流带来的益处”“对传统文化与当代文化的理解”“如何为本地区文化交流做贡献”等议题进行个人分享和自由讨论，纷纷表示愿做跨文化交流使者，增进本地区青年的了解和友谊，共同传承并创新亚洲文化，为本地区的和平与繁荣贡献青春力量。

会议期间，现场播放了中印多所院校师生用中文和孟加拉语演唱的歌曲视频《友谊地久天长》。云南的大学生们还连线表演了太极、瑜伽和歌舞节目。

中国-南亚国际文化论坛创办于2008年，已成为中国和南亚国家多边人文交流的重要平台。“青年文化沙龙”作为本届论坛的开篇之作，旨在为本地区青年搭建对话平台，促进文化交流和互学互鉴，增进人民之间的了解和友谊。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】
(责编：高歌、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部