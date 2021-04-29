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中企承建埃及CBD项目10栋办公楼完成封顶

2021年04月29日08:41 | 来源：人民网-国际频道
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浇筑现场。人民网记者 周輖摄
浇筑现场。人民网记者 周輖摄

人民网开罗4月28日电 （记者周輖）28日上午，中建埃及分公司在埃及新首都CBD项目现场举办P1标段C01办公楼封顶浇筑仪式。C01办公楼高174米，地下2层，地上35层，3层屋架层，建筑面积12.14万平方米，是项目高度最高、建筑面积最大的办公楼。中埃嘉宾在仪式上共同完成该办公楼最后一方混凝土浇筑，至此项目已有10栋办公楼全部完成主体结构封顶。

中建埃及分公司总经理常伟才说，一年多来，项目成功实现了防疫生产“两不误”，全力配合埃及政府保民生、稳就业、促生产，高峰期守护了9000多名中埃员工的生命安全和身体健康。希望中埃员工继续共同努力，将项目打造为“一带一路”上的样板工程、精品工程。项目监理公司安全总监杰森·海格表示，中国企业一直以来对工人职业安全和身体健康给予高度重视，希望中国企业继续采取严格的安全管理措施，保障CBD项目早日竣工。

当天的仪式还表彰了一年来在抗疫情、促生产过程中做出突出贡献的49名中埃优秀工人。

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(责编：刘洁妍、刘慧)

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