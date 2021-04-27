4月26日，乌克兰基辅彼切尔区诊疗中心开始为中国公民接种中国科兴新冠疫苗。

人民网记者 谭武军摄

人民网基辅4月26日电 （记者谭武军）在中国驻乌克兰大使馆协调推动下，乌克兰基辅彼切尔区诊疗中心26日开始为中国公民接种中国科兴新冠疫苗，标志着“春苗行动”在乌正式启动。

26日一大早，中国驻乌克兰大使馆领侨处、文教处等部门的外交官和中国留学生志愿者就在接种点忙碌起来。现场划分出登记处、问诊处、接种处、留观处等区域。在中国外交官和志愿者的引导下，中方接种人员经检测体温、健康询问、了解疫苗接种注意事项、填写《知情同意书》等流程后排队依次接种，全程秩序井然、高效安全。

中国驻乌克兰大使范先荣到场向彼切尔区诊疗中心捐赠防疫物资，慰问参与疫苗接种工作的乌方医务人员和中方志愿者，并向参加接种的中资企业员工、中国留学生、旅乌华人华侨等转达党和政府对海外同胞的关心关爱。

范先荣表示，为落实好党中央对海外中国公民的关爱，推动“春苗行动”尽快在乌落地，中国驻乌克兰大使馆同乌克兰主管部门密集开展沟通，就乌方为中国公民集中接种疫苗达成共识。在中乌双方紧密协作下，近3000名中国同胞从即日起在乌克兰基辅、敖德萨、哈尔科夫三个城市接种国产疫苗。

范先荣说，“春苗行动”传递的是关爱，种下的是希望，体现了党和政府“人民至上，生命至上”的崇高理念。外交为民，一个人也不能少。希望广大在乌同胞不忘祖国的关怀和牵挂，踊跃参与中华民族伟大复兴进程，为增进中乌友好和推进“一带一路”建设贡献自己的力量。

范先荣指出，当前乌克兰疫情防控形势严峻，疫苗短缺问题突出。在此情况下，乌方同意划拨部分疫苗为中国公民集中接种，体现了乌方对中方的友好情意，同时也充分说明中国推动的国际抗疫合作赢得了国际社会的广泛支持和肯定，显示了中国的朋友遍天下。

乌克兰华侨华人协会会长李学刚表示，此次能够接种来自祖国的疫苗，旅乌同胞深感自豪。感谢党和政府对海外同胞的关爱，以及中国驻乌克兰大使馆落实“春苗行动”所付出的努力。

乌克兰中国商会会长魏星表示，在乌克兰疫情形势仍然非常严峻的形势下，在异国他乡接种国产疫苗，让全体在乌中资企业员工吃了一颗“定心丸”。祖国就是我们坚强的后盾，让我们更有信心，更能安心在海外工作，更好投身“一带一路”建设。

乌克兰中国留学生会主席蔡垚表示，作为中国人，我们为中国的日益富强和展现出的负责任大国担当而感到骄傲。作为留学生，我们不忘前辈留学报国的光荣传统，期望为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

在基辅国立语言大学留学的台湾同胞陈冠翰表示，非常荣幸能够成为“春苗行动”在乌落地的首批受益者，感谢驻乌克兰大使馆的精心安排。此次疫苗接种大大增加了同学们抗击疫情的信心，让大家今后能够更加安心地学习。

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