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“汉语桥”阿拉木图领区预赛线上举行 

2021年04月26日15:38 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻阿拉木图总领馆代总领事缪宏波致辞。孔子学院供图
中国驻阿拉木图总领馆代总领事缪宏波致辞。孔子学院供图

人民网努尔苏丹4月25日电 （记者周翰博）4月25日，由中国驻阿拉木图总领馆主办，哈萨克斯坦阿布莱汗国际关系与外国语大学孔子学院承办的第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛阿拉木图领区预赛在线上举行。

中国驻阿拉木图总领馆代总领事缪宏波、阿布莱汗国际关系与外国语大学副校长乌斯巴诺娃分别致辞，一致认为“汉语桥”中文比赛是大学生学习汉语、了解中国文化的重要平台，是连接两国友谊的桥梁。勉励大家再接再厉，学好汉语，了解中国文化，做传承中哈友好合作的使者。

鉴于阿拉木图疫情防控形势依然严峻，本次比赛在线上举行。选手们克服重重困难，积极备赛，展现出极高的参赛热情。

与往届比赛略有不同，本次比赛的知识考试环节增加了对中哈建交大事记的考核，兼具知识性和时事性。在“天下一家”主题演讲环节，选手们着眼当下，立意高远，分享了对人类命运共同体、全球抗疫中国贡献、中哈两国友谊的思考和感悟，表达了对美好未来的期待。进入“才艺表演”环节，选手们通过乐器演奏、歌舞表演、诗歌朗诵、电影配音、单口相声等形式，展示了自己的“绝活”，表达了对中国文化的喜爱。

经过激烈角逐，来自阿布莱汗大学汉语专业的基里尔、阿依达娜和梅鲁耶尔特脱颖而出。他们获得了由中国驻阿拉木图总领馆提供的中国政府奖学金，并将代表阿拉木图领区参加“汉语桥”世界大学生中文比赛哈萨克斯坦全国总决赛。

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(责编：张信凤、刘慧)

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