4月24日，在纪念中美“乒乓外交”50周年活动现场，姚明和马布里分享中美体育交流感受。 人民网 郑瑜涵摄

人民网北京4月24日电 （记者李琰、俞懿春）4月24日，中国人民对外友好协会、国家体育总局和中国-美国人民友好协会在北京联合举行纪念中美“乒乓外交”50周年活动。中美各界人士400余人通过现场与会或线上视频方式参加纪念活动。

纪念活动以“友谊第一、比赛第二”的体育精神为主题，通过主持人线下线上、越洋采访“乒乓外交”亲历者，以及两国政界、体育界、工商界和教育界等友好人士的方式，重现中美“乒乓外交”历史佳话，展现中美过去50年间体育和人文交流合作成果，再次领略中美老一辈领导人的政治智慧与战略远见，表达了中美各界人士对两国友好的美好追忆和重启各领域交流合作的热切期盼。

中国人民对外友好协会会长林松添和国家体育总局副局长李建明分别畅谈“乒乓外交”的历史作用，并以文化体育交流等生动实践，阐述了“友谊第一、比赛第二”的体育精神对今天重塑中美关系的现实启示和借鉴意义。

“乒乓外交”亲历者李富荣、梁戈亮和美国乒乓球运动员朱迪分享了当年中美乒乓运动员交流的美好时光，并通过虚拟现实技术远程打乒乓球。

中美体育界知名人士刘国梁、姚明、乔良、陈露、马布里等也现场分享了他们对中美体育交流合作促进两国人民友好往来的感受和期待。

福州教育学院附属中学校长翁举闻、上海纽约大学常务副校长雷蒙，美中关系全国委员会副会长白莉娟、美国密苏里大学教授包苏珊、美国华盛顿州塔科马市林肯中学校长欧文、美国高通公司中国区董事长孟樸、美国铁狮门中国区首席执行官陈志超等分别介绍了中美教育、人文、经贸等领域交流合作实践与成果。与会嘉宾认为，中美民间友好交流合作拥有巨大活力和潜力，必将为促进两国关系进一步发展作出积极贡献。

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