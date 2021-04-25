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尼日利亚“中共百年新蓝图 中尼同行新征程”研讨会成功举办       

2021年04月25日09:40 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻尼日利亚大使崔建春进行主旨演讲。 汪桂平摄
中国驻尼日利亚大使崔建春进行主旨演讲。 汪桂平摄

人民网阿布贾4月24日电（记者姜宣）当地时间22日下午，由中国驻尼日利亚大使馆、尼日利亚新闻和文化部主办，尼日利亚中国文化中心和尼日利亚中国同学会协办的“中共百年新蓝图，中尼同行新征程”研讨会在尼中国文化中心举办。中国驻尼日利亚大使崔建春、中国文化中心主任李旭大参赞，尼新闻和文化部常秘安颜乌塔库、中国同学会主席苏莱曼、中国研究中心主任查尔斯等专家学者等出席了活动。

崔建春表示，中国共产党不仅领导中国人民推翻了三座大山，建立了新中国，还团结和带领中国人民建设新中国，让14亿中国人民过上了幸福安宁的生活，各方面取得了举世瞩目的成就。中国共产党在注重国内民生福祉同时，也放眼世界，寻求建立人类命运共同体。中国共产党治国理政的实践与中国巨大成功经验具有借鉴意义，为构建人类命运共同体做出了突出贡献。

崔建春表示，作为中国驻尼日利亚第十四任大使，非常有幸能够有机会为两国人民服务。中方愿和尼方共同努力，奏响中尼关系下一个50年更悦耳的交响曲。

安颜乌塔库对崔建春大使来尼履新表示欢迎，对中国驻尼使馆为推动两国关系所做努力表示感谢，对中尼在过去半世纪中不断发展的文化交流感到高兴。她说，中国共产党领导中国人民在改善民生、发展经济等方面取得巨大成就。尼新闻和文化部将在中尼两国签署的《文化交流和合作议定书》框架下继续探索创新，发展双边合作关系。

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(责编：张信凤、常红)

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