中国驻哥大使蓝虎在自由大学活动上致辞。

图片由中国驻哥使馆提供

人民网里约热内卢4月19日电 （记者吴杰）持续十天的哥伦比亚自由大学第11届国际企业管理周近日圆满闭幕，中国元素成为其中一个亮点，中国驻哥大使蓝虎出席线上开幕式并致辞，使馆商务参赞董蔚应邀做中哥经贸发展前景主题演讲，国际周上连续播放了《摆脱贫困》《大美新疆》《冬奥会》，以及微纪录片《旅游让世界和生活更美好》等中国专题片，约3万名师生线上出席，反响热烈。

哥自由大学成立于1913年10月30日，其卫生法律、政治科学、经济、会计等多个专业享有盛誉，6大城市12所分校有在读本科生29,800名，在读研究生7200人。该校培养出哥伦比亚前总统埃雷拉、文化部前部长巴斯克斯等大批政要名流，与国际知名跨国企业和外国使团往来密切。

蓝虎大使介绍了2020年中国经济发展及脱贫攻坚成就、“十四五”规划和2035远景目标等发展蓝图。蓝大使指出，中哥元首交流和抗疫合作成功展开，中资企业积极参与哥伦比亚各领域建设，中国已成为哥全球第二大贸易伙伴。未来“一带一路”倡议与“哥中倡议”将成为两国交流的重要平台，农牧业、新能源、数字经济、创意产业等新领域将引领两国新一轮经贸合作大潮。

波哥大分校芒斯佩校长代表12所分校全体师生，感谢中国代表出席第11届国际企业管理周活动。指出在新冠肺炎疫情大背景下，中国经济成为全球唯一实现正增长的主要经济体，成绩亮眼，令人欣羡。特别是中国脱贫脱坚的伟大成绩，为发展中国家带来了消除贫困的经验及信心。使馆提供的众多专题片丰富了国际周的活动内容，打开了师生的新思路，大受欢迎。

很多师生反复观看中国专题片，称中国文化灿烂辉煌，风景优美独特，新疆发展现代，疫情之后一定要到中国探访、游学。

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