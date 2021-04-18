人民网曼谷4月17日电 （记者孙广勇）4月中旬的一个中午，当被洪水围困了近一个星期的东帝汶帝力拉戈阿村（LAGOA）灾民卡洛斯在自家废墟上吃到了热腾腾的米饭时，激动地流下了泪水。这个世界上最不发达国家中受灾最严重的村落，不幸中收获了万幸，得到了世界先进军用野战装备带来的救援。

4月3日以来，受苏威海热带气旋影响，东南亚岛国东帝汶遭遇特大洪灾，首都帝力道路桥梁被冲断、民房被冲垮，全城受灾严重，政府紧急设立的11个灾民收容区人满为患。而居住在帝力拉戈阿村以及附近区域的灾民由于被四周的洪水隔断而成了孤岛，缺衣少食，情况危急。

东帝汶国防军应政府请求组织紧急救援，两辆军用厢式卡车涉水通过损毁路段，到达受灾点后迅速展开作业，不到1个小时，热气腾腾的饭菜就从车厢中端出来分发到各个灾民手中。灾民们狼吞虎咽地吃完了第一顿熟热食物后，纷纷疑惑这个像变戏法一样“变出”热气腾腾饭菜的大卡车究竟是什么“黑科技”？

这个“黑科技”，就是来自中国人民解放军的现代化野战炊事车。

据中国驻东帝汶国防武官刘淼大校介绍，中国国防部于2019年向东帝汶国防部和国防军援助了一批后勤装备，包括7辆野战炊事车。这种车辆拥有现代化野战炊事能力，一辆炊事车就相当于一个功能强大的全天候、全地形野战厨房，具备快速保障的特点，每车可保障500人的用餐。这种车辆不仅可以为军队提供机动伙食供应，还可以用于灾害救助和人道主义救援。

使用野战炊事车为灾民做饭的东国防军军官古斯芒对这台中国装备赞不绝口：“这个车实在是太厉害了，又能越野又能做饭，越野比普通吉普车都厉害，厨具比我们营区厨房还完备！”

东帝汶国内多家媒体对东国防军使用中国野战炊事车救灾情况进行了图文并茂的报道，东国防军司令也在个人脸书上发表了有关内容。在这次抗灾救援中，除了野战炊事车，中国援助的班用帐篷、野战靴、防雨制服等也都发挥了重要作用。

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