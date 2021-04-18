人民网阿布贾4月17日电 （记者姜宣）15日，尼日利亚拉各斯轻轨红线一期项目举行开工典礼，拉各斯州州长巴巴吉德·桑乌鲁、副州长奥巴费米·哈姆扎特、交通局局长弗莱德里克·奥拉德因德，中国土木工程集团尼日利亚公司（下称“中土公司”）执行董事姜义高等出席活动。

桑乌鲁表示，交通基础设施是提高人民生活质量的一个重要因素，是社会经济发展支柱和主要经济驱动力。州政府决心改善基础设施，方便民众出行，同时也将促进经济发展。感谢中土公司一直以来为拉各斯基础设施建设所做的贡献。

姜义高表示，自1981年进入尼日利亚市场以来，中土公司40年来始终坚持“与尼日利亚共成长”，为尼日利亚提供高质量的基础设施建设。感谢拉各斯州政府长期以来对中土公司的信任，中土公司将不负重任，向拉各斯州政府和人民交出一份满意的答卷。

拉各斯轻轨红线项目是继中土公司实施轻轨蓝线项目后的第二条轻轨线路项目，全长32公里，起点为拉各斯市马里纳区，与当前正由中土公司承建的轻轨蓝线项目马里纳车站同时平齐设站。

项目将分三期实施，一期工程为伊多至阿格巴多，全长约26.5公里，沿线设8个车站，与既有公交总站、建设中的拉伊铁路车站交汇，同时通向拉各斯机场。未来将实现拉各斯州的“公铁航”立体交通网，极大缓解以拥堵闻名的拉各斯主岛中心城区交通压力，提高城市道路通行效率。

(责编：崔越、刘慧)