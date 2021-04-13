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疫苗打了这么多，美国疫情近期为何还反弹

2021年04月13日08:28 |
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美国马里兰州一家医院的急诊室。张梦旭摄
美国马里兰州一家医院的急诊室。张梦旭摄

据《纽约时报》数据库统计，截至4月8日，美国过去7天的日均新增新冠确诊病例数达到了81303例，比14天前增长了13%。目前，美国感染者总数已经超过了3106万。

完成1.5亿剂疫苗注射

相比去年冬季每天新增病例数超过20万，当前美国的疫情已有很大好转。但目前超过一半州的病例数都在增长，着实让人吃惊，美国疫情似乎正迎来“第四波”。

与此同时，美国的新冠疫苗接种快速推广，目前已接种超过1.5亿剂。那，为什么美国疫情还是出现了反弹？

如果直接回答的话：美国疫苗接种目前并没有达到群体免疫的水平。美国政府承诺，从4月19日开始为所有成年人提供疫苗。也就是说，当前的疫苗接种还是没有普及到所有普通人群，目前优先接种的主要是老年人、身体有基础疾病的成年人和一线工作者。

拜登政府上台后，把疫苗接种作为控制新冠疫情的重要抓手，在上台之初提出了执政100天时完成注射1亿剂新冠疫苗的目标。

如今，拜登上任已有80余天，疫苗推广速度也确实在加快。据美国疾病预防与控制中心(CDC)统计，截至4月9日，美国成年人已有44.1%注射了至少一针新冠疫苗，26.4%完成了疫苗接种，总接种数超过1.5亿剂。笔者3月15日在弗吉尼亚州也接种了第一针新冠疫苗。拜登政府已经提出，要在执政百日时实现注射2亿剂新冠疫苗的目标。然而这样的疫苗注射比例距离达到群体免疫的70%以上接种率仍有差距。

美国疾控中心主任罗谢尔·瓦伦斯基谈到美国当前的疫情状况时说，虽然平均每天有300万美国人接种疫苗，但这一令人感到鼓舞的消息却因病例增加和病毒扩散而蒙上阴影。

三大原因导致疫情再次反弹

据笔者观察，三大原因再次推高了美国的新冠疫情。

首先，美国多州过早解除封锁导致病例数增加。得克萨斯、佛罗里达等州已经取消了疫情限制措施。美国第一大州加利福尼亚计划6月15日全面解封。目前，美国的航空旅客量达到了疫情以来的最高水平。现实表明，在疫情还没出现根本性好转之前，只要防疫措施一放松，疫情会立马反弹。

如去年11月和12月份，美国人接连过了感恩节和圣诞节两个长假，大家纷纷外出探亲、聚会、购物，加上时值冬季，日增病例数量从秋季的每天5万左右暴增至20万以上，并在去年12月18日创下了日增超40万的最高纪录。

从3月份开始，美国多个州纷纷重启课堂教学，笔者所在的弗吉尼亚州阿灵顿县，学校从3月初开始了每周2天课堂教学、3天在线教学的混合模式。青少年体育活动也纷纷重启。瓦伦斯基说，美国各地出现了与日托中心和青少年体育活动相关的聚集感染案例。

其次，民众对防疫措施产生倦怠感。疫情以来，根据笔者在美国各地观察，华盛顿特区居民在戴口罩、保持社交距离上堪称优等生。去年10月，笔者曾到洛杉矶送家人回国，发现洛杉矶大街上人们戴口罩非常随意，有人把鼻子露在外面，还有人干脆把口罩戴到下巴上当摆设，餐厅、海边人声鼎沸……见惯了华盛顿人们的小心翼翼，笔者对洛杉矶民众的随意吃了一惊。网上有种说法，新冠专治不服。到了冬季，洛杉矶疫情果真开始恶化，一个城市日增超1.35万。

冬去春来，华盛顿特区国家广场樱花盛开，当地居民在防疫措施上也开始松懈。很多人（包括老年人）不戴口罩就聚在一起赏花、拍照等。放之全美，这也是一个普遍现象，过去几个月人们听到了一系列好消息，让很多美国人产生错觉，认为疫情高峰已经过去，可以过正常生活了。

第三，变异新冠病毒加剧了疫情传播。瓦伦斯基4月7日说，最初在英国识别出来的高度传染的新冠病毒B.1.1.7变种目前是美国新冠病毒感染最常见的毒株。这一变种已显示出更强的传染性，而且在年纪较轻的美国人中间传播。她说，这助长了美国最近几个星期以来的病例增加。

美国政府提醒民众不要放松警惕 

明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任奥斯特霍姆表示，尽管美国各州还在加紧接种疫苗，但在接下来的6至8周内，美国接种疫苗的速度可能不足以阻止感染病例再次激增。

瓦伦斯基说：“美国当前的疫情趋势表明了两个明确的事实：第一，病毒仍在影响着人们的生活，我们需要保持警惕；第二，我们需要继续加快疫苗接种工作，个人也应承担起责任，在轮到自己的时候进行疫苗接种。”

拜登总统4月7日在白宫发表演讲说：“我们有很多好消息，但也有一些坏消息。病毒正在传播，因为我们有太多的人以为已经看到了终点，认为我们已经到了终点线。”

文章来源：“人民日报国际”微信公众号

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(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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