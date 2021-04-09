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比利时卢森堡中资企业协会线上举办2021年全体大会 

2021年04月09日18:02 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻比利时大使曹忠明出席全体大会并讲话。中国驻比利时大使馆供图。
中国驻比利时大使曹忠明出席全体大会并讲话。中国驻比利时大使馆供图。

人民网布鲁塞尔4月9日电 （记者张朋辉）4月8日，比利时卢森堡中资企业协会（简称“中企协”） 成功召开2021年全体大会线上视频会议。中国驻比利时大使曹忠明、商务参赞周兆明出席。

曹忠明大使听取了中资企业协会会长马向军所作的2020年中企协工作报告，对中企协过去一年的工作给予充分肯定。他表示，中企协在疫情期间，积极投身防疫抗疫，服务会员企业，落实安全管理，为中比务实合作作出了积极贡献。2021年是“十四五”规划开局之年，希望各中资企业在继续做好疫情防控的同时，统筹国内国际两个大局，贯彻落实新发展理念，关注当地经济政策和市场环境变化，提升风险意识，坚定信心，以中比建交50周年为契机，深入开展双边合作交流，以良好经营业绩服务国内高质量发展，为党的百年华诞献礼。

大会审议并通过了中企协2020年工作总结和2021年工作安排，并启动2021年比利时中资企业问卷调查工作。

比利时卢森堡中资企业协会于2015年3月在比利时正式注册，旨在推动会员之间相互联系与交流，增进会员与比利时、卢森堡工商界的了解和沟通，促进中国与比利时、卢森堡的经贸合作与投资，维护会员的合法权益，指导和协调会员合法经营、公平竞争，协商解决重大经营问题，代表会员对外交涉，向比利时、卢森堡的主管部门和政府表达会员的愿望等。

目前，比卢中企协共有正式会员35家，均为在比利时、卢森堡投资的中国企业。会员涉及的行业主要有国际贸易、交通运输、码头运营、银行金融、工程技术服务、酒店业、技术研发和制造业等。

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(责编：张信凤、刘慧)

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