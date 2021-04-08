人民网里约热内卢4月7日电 （记者吴杰）4月6日，哥伦比亚合作大学国际周拉开帷幕，中国受邀成为国际周主宾国。中国驻哥伦比亚大使蓝虎和玛丽萨校长及该校1000多名师生出席线上开幕式活动。开幕式当天播放了西班牙语版《摆脱贫困》等纪录片，师生们称赞中国脱贫减贫是对人类减贫事业的的巨大贡献。

蓝虎大使祝贺合作大学在国际教育交流特别是同中国大学交流合作所取得的成果，介绍了中国经过不懈奋斗，全面消除绝对贫困的概况，相信此次国际周活动将进一步增进双方全面了解和友谊，推动教育科技、人才培养、科研成果转化、扶贫减贫等方面的互利合作，造福两国人民。

合作大学校长玛丽萨在致辞中感谢中国出任国际周主宾国，表示在使馆的大力支持下，此次国际周内容丰富精彩，将展示中国文化、非遗、旅游、美食、传统节日、冬奥会等主题并举办“中国机遇”等专题讲座，进一步加深两国文化交流与文明互鉴。中国在扶贫领域取得的非凡成就为整个国际社会带来了希望，我们要继续学习中国经验，在精准扶贫方略上下功夫。

哥伦比亚合作大学有5万余名在校学生，是哥规模最大、分布最广的一所高校，国际周自2011年开始创办，中国主宾国活动将在18所分校同时举办，持续一周。

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