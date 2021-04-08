人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

哥伦比亚合作大学国际周聚焦中国扶贫攻坚

2021年04月08日09:29 | 来源：人民网-国际频道
小字号
中国驻哥伦比亚大使蓝虎致辞。图片由中国驻哥使馆提供
中国驻哥伦比亚大使蓝虎致辞。图片由中国驻哥使馆提供

人民网里约热内卢4月7日电 （记者吴杰）4月6日，哥伦比亚合作大学国际周拉开帷幕，中国受邀成为国际周主宾国。中国驻哥伦比亚大使蓝虎和玛丽萨校长及该校1000多名师生出席线上开幕式活动。开幕式当天播放了西班牙语版《摆脱贫困》等纪录片，师生们称赞中国脱贫减贫是对人类减贫事业的的巨大贡献。

蓝虎大使祝贺合作大学在国际教育交流特别是同中国大学交流合作所取得的成果，介绍了中国经过不懈奋斗，全面消除绝对贫困的概况，相信此次国际周活动将进一步增进双方全面了解和友谊，推动教育科技、人才培养、科研成果转化、扶贫减贫等方面的互利合作，造福两国人民。

合作大学校长玛丽萨在致辞中感谢中国出任国际周主宾国，表示在使馆的大力支持下，此次国际周内容丰富精彩，将展示中国文化、非遗、旅游、美食、传统节日、冬奥会等主题并举办“中国机遇”等专题讲座，进一步加深两国文化交流与文明互鉴。中国在扶贫领域取得的非凡成就为整个国际社会带来了希望，我们要继续学习中国经验，在精准扶贫方略上下功夫。

哥伦比亚合作大学有5万余名在校学生，是哥规模最大、分布最广的一所高校，国际周自2011年开始创办，中国主宾国活动将在18所分校同时举办，持续一周。

【1】【2】
(责编：于洋、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部