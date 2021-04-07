人民网约翰内斯堡4月7日电 （记者邹松） 截至4月7日，纳米比亚两千多名华侨华人中符合条件的约1800人已全部完成国药新冠疫苗的第一剂接种。自中国政府推出旨在积极协助和争取为海外同胞接种国产或外国疫苗的“春苗行动”以来，纳米比亚成为率先完成首批疫苗接种的国家之一。

记者从中国驻纳米比亚大使馆了解到，中国政府援助的新冠疫苗3月16日先于其他获批疫苗运抵纳米比亚，并立即在当地投入使用。经与纳方协调，纳政府同意将我所有在纳公民纳入当地接种体系，并指定了4家定点接种医院。3月26日，“春苗行动”在纳米比亚正式展开。用时12天，涵盖所有中资企业员工、侨民和港澳台同胞的符合条件接种者顺利完成第一剂疫苗接种。

在接种现场，中国同胞对能在海外率先接种中国疫苗十分激动。河南国际纳米比亚公司副总崔云柯说：“祖国永远是我们海外公民的坚强后盾，中国政府时刻牵挂着每一位海外公民的安全和健康，感谢驻纳使馆想方设法将‘春苗行动’落到实处。”纳米比亚华商会会长傅新利说：“我是一名老党员，来纳米比亚已经有20多个年头。两会期间我听说了‘春苗行动’，没想到这么快就落实了，我今天完成了第一针接种，心里踏实多了。感谢祖国！感谢使馆！”

据中国驻纳米比亚大使张益明介绍，去年3月纳米比亚暴发新冠肺炎疫情以来，累计确诊人数已接近该国人口的千分之二十，疫情给当地医疗系统造成巨大压力，我在纳公民一旦感染，救治将十分困难。“春苗行动”在纳落地后，侨民们对疫情的焦虑缓解了，人心更齐、更稳了。使馆将本着“能早尽早、应打尽打”的原则，在“春苗行动”第二剂疫苗的接种工作中继续做好服务工作，同时将这一行动看作党史教育中“为群众办实事”的一次实践。

“春苗行动”的落实不仅给纳米比亚华侨华人吃了颗定心丸，中国人率先接种也增强了纳米比亚民众接种中国疫苗的信心。纳米比亚媒体报道称，当纳米比亚人还在疑虑疫苗安全性之时，中国人已经率先接种了。纳卫生部执行长南宫贝在接种现场激动地表示，我们既感谢中国政府送来疫苗，也感谢在纳的中国朋友率先接种。包括中国在内的所有在纳外国公民都是纳米比亚疫苗接种计划的对象，中国人接种疫苗起到了良好的示范作用，进一步唤醒了纳米比亚民众接种疫苗的意识。“春苗行动”将为纳米比亚战胜新冠肺炎疫情作出积极贡献。

(责编：高歌、常红)