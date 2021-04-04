“法老金色游行”现场。人民网记者 黄培昭摄

人民网开罗4月3日电 （记者黄培昭）当地时间4月3日晚，埃及政府为22具著名国王、女王和王后的木乃伊举行盛大搬家仪式，将目前保存在开罗市中心解放广场埃及博物馆的18位国王、1位女王和3位王后的木乃伊搬迁到位于开罗城南的埃及国家文明博物馆。这一隆重的搬迁活动被命名为“法老的金色游行”，吸引了埃及和世界各地媒体的广泛关注和报道。

晚8时许，在21响礼炮和庄重的军乐声中，搬迁活动正式开始。修葺一新的解放广场四周灯火璀璨，夜色中的埃及博物馆亮如白昼。靠近尼罗河一侧的博物馆门前，特意辟出一条长长的通道，专供国王、女王和王后们的金色花车行驶。通道两侧，有身着古埃及服装、打扮成法老时期埃及人的民众夹道欢迎，还有骑着骏马的卫兵严阵以待。22具木乃伊分别来自埃及新王国第17至第20王朝，其名包括最有名的拉姆西斯二世国王，以及埃及历史上著名的女王哈谢普苏特。每具木乃伊都单独乘坐一辆装饰成古埃及风格的金黄色花车，每辆金色花车均饰以王朝的名称，并写有主人的名字。车队按照主人的长幼顺序依次缓缓驶过。走出通道后，先是围绕解放广场转一圈，接着驶过开罗多处闹市区，最后到达开罗城南福斯塔特的埃及国家文明博物馆。

从解放广场的埃及博物馆到城南的埃及国家文明博物馆，仅有大约7公里的距离，然而，黄金花车缓慢行驶了40分钟，以免速度过快。同时，每辆金色花车上都装有避震器，以确保这些珍贵的文物在40分钟的路程中，不会受到凹凸不平路面的影响而发生颠簸。记者注意到，无论是车队出发的起点埃及博物馆门前，还是沿途所经各地，都有大量埃及警察和士兵严格戒护，以防发生意外。抵达新家之后，这些木乃伊将被小心翼翼地安放在条件更好、设施更高级的棺具内，里面的温度和湿度的控制都比在位于解放广场的埃及博物馆好。据悉，搬家之前，这些木乃伊已经在解放广场的埃及博物馆存放了大约100年的时间。

埃及国家文明博物馆在22具木乃伊抵达的第二天正式全面对外开放，此前，该博物馆已于2017年部分开放。

埃及媒体称，这场被称为“法老金色游行”的尼罗河沿岸的文化盛宴，旨在纪念埃及丰富的历史文化遗产，并在全球旅游业因新冠疫情而停滞后吸引游客重返埃及。埃及前文物部长考古学家扎希·哈瓦斯说：“这次游行使所有埃及人都为自己的国家感到自豪，在新冠疫情时期，他们想要快乐，为自己的祖先感到骄傲。”

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