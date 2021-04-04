人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

埃及举办盛大“法老金色游行”

2021年04月04日09:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号
“法老金色游行”现场。人民网记者 黄培昭摄
“法老金色游行”现场。人民网记者 黄培昭摄

人民网开罗4月3日电 （记者黄培昭）当地时间4月3日晚，埃及政府为22具著名国王、女王和王后的木乃伊举行盛大搬家仪式，将目前保存在开罗市中心解放广场埃及博物馆的18位国王、1位女王和3位王后的木乃伊搬迁到位于开罗城南的埃及国家文明博物馆。这一隆重的搬迁活动被命名为“法老的金色游行”，吸引了埃及和世界各地媒体的广泛关注和报道。

晚8时许，在21响礼炮和庄重的军乐声中，搬迁活动正式开始。修葺一新的解放广场四周灯火璀璨，夜色中的埃及博物馆亮如白昼。靠近尼罗河一侧的博物馆门前，特意辟出一条长长的通道，专供国王、女王和王后们的金色花车行驶。通道两侧，有身着古埃及服装、打扮成法老时期埃及人的民众夹道欢迎，还有骑着骏马的卫兵严阵以待。22具木乃伊分别来自埃及新王国第17至第20王朝，其名包括最有名的拉姆西斯二世国王，以及埃及历史上著名的女王哈谢普苏特。每具木乃伊都单独乘坐一辆装饰成古埃及风格的金黄色花车，每辆金色花车均饰以王朝的名称，并写有主人的名字。车队按照主人的长幼顺序依次缓缓驶过。走出通道后，先是围绕解放广场转一圈，接着驶过开罗多处闹市区，最后到达开罗城南福斯塔特的埃及国家文明博物馆。

从解放广场的埃及博物馆到城南的埃及国家文明博物馆，仅有大约7公里的距离，然而，黄金花车缓慢行驶了40分钟，以免速度过快。同时，每辆金色花车上都装有避震器，以确保这些珍贵的文物在40分钟的路程中，不会受到凹凸不平路面的影响而发生颠簸。记者注意到，无论是车队出发的起点埃及博物馆门前，还是沿途所经各地，都有大量埃及警察和士兵严格戒护，以防发生意外。抵达新家之后，这些木乃伊将被小心翼翼地安放在条件更好、设施更高级的棺具内，里面的温度和湿度的控制都比在位于解放广场的埃及博物馆好。据悉，搬家之前，这些木乃伊已经在解放广场的埃及博物馆存放了大约100年的时间。

埃及国家文明博物馆在22具木乃伊抵达的第二天正式全面对外开放，此前，该博物馆已于2017年部分开放。

埃及媒体称，这场被称为“法老金色游行”的尼罗河沿岸的文化盛宴，旨在纪念埃及丰富的历史文化遗产，并在全球旅游业因新冠疫情而停滞后吸引游客重返埃及。埃及前文物部长考古学家扎希·哈瓦斯说：“这次游行使所有埃及人都为自己的国家感到自豪，在新冠疫情时期，他们想要快乐，为自己的祖先感到骄傲。”

【1】【2】
(责编：崔越、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部