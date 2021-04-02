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外交部发言人一周观点撷英

外交部敦促美方不向“台独”势力发出任何错误信号

2021年04月02日21:25 | 来源：人民网-国际频道
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【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就新疆棉花问题、台湾问题、BBC记者非正常离境等热点问题进行回应。

“希望有关企业在华经营合法合规，不要沦为某些政治势力的工具，更不要挑战中国民意。”

——3月29日，针对中国民众自发抵制拒用新疆棉花的外国企业，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

深圳卫视记者：针对中国民众自发抵制拒用新疆棉花的外国企业，美国务院发言人称，这是由中国政府主导的，对此表示谴责。美白宫新闻秘书称，中国利用外企对本国市场的依赖，压制言论自由。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关消息。美国一些人不仅把新疆棉花污名化，严重损害新疆棉花种植业乃至中国整体经济利益，还企图将中国政府与民意割裂对立，其心何其毒也！

我们不止一次说过，新疆棉花生产不存在所谓“强迫劳动”。采棉收入高，新疆采棉工都是在平等自愿、协商一致基础上与棉花种植户签订劳动合同，根本不需要搞什么“强迫”。

另据新疆农业部门数据显示，2020年新疆棉花机械采摘率已达70%。据我了解，种植户能够通过手机APP足不出户订购机器采摘服务，可以说采棉已经进入“互联网+”时代了，这个时候一小撮国家和个人还在编造所谓“强迫劳动”的故事，难道是说强迫机器劳动吗？

我还注意到，瑞士良好棉花发展协会上海代表处日前发表声明说，中国区项目团队从2012年开始对新疆项目点所执行的历年可信度审核和验证，从未发现一例“强迫劳动”。我们不禁要问，既然该协会没有发现“强迫劳动”，那么“强迫劳动”的结论是从哪来的？请你们拿出确凿证据来！

有些人还指责中国政府煽动民族主义情绪，鼓动民众抵制外国商品。有关外国企业仅仅依据谎言就拒用新疆棉花，这是一个活生生的反面教材，当然会引发中国民众的反感与愤怒，这还用得着政府去鼓动和主导吗？对中国民众而言，这些人的造谣抹黑就是最好的爱国主义教育。

美方诬蔑中国政府搞“幕后操纵”，让我想起上周我的同事在记者会给大家播放的视频：前美国国务卿鲍威尔的办公室主任、前陆军上校劳伦斯·威尔克森2018年8月在罗恩·保罗学院的讲话。这充分说明美西方在涉疆问题上有“惊天大阴谋”。他们妄图搅乱新疆，进而遏制中国发展。他们对新疆棉花的抹黑是这个阴谋的一部分。

回到新疆棉花的话题，我还想强调，做生意讲究尊重，一面赚着中国消费者的钱，一面对中国抹黑攻击、损害中国利益。用一句俗话说，吃着中国的饭，还砸着中国的锅。天下哪里有这种美事！中国市场始终是开放的。我们欢迎外国企业来华投资兴业，始终为各国企业在华投资创造良好环境。希望有关企业在华经营合法合规，不要沦为某些政治势力的工具，更不要挑战中国民意。

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(责编：苏缨翔、常红)

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