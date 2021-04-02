人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

第九届“孙平化日本学学术奖励基金”颁奖仪式在京举行

2021年04月02日16:02 | 来源：人民网-国际频道
小字号
4月1日，第九届“孙平化日本学学术奖励基金”颁奖仪式在京举行。 中国宋庆龄基金会供图
4月1日，第九届“孙平化日本学学术奖励基金”颁奖仪式在京举行。 中国宋庆龄基金会供图

人民网北京4月2日电 （记者陈尚文）第九届“孙平化日本学学术奖励基金”颁奖仪式1日下午在京举行，47名中国学者获奖。十二届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席王家瑞出席仪式并为获奖者颁奖。中国宋庆龄基金会副主席井顿泉，日本驻华大使垂秀夫，孙平化家属代表、中国宋庆龄基金会理事孙晓燕，中国日本友好协会副会长王秀云，北京外国语大学副校长丁浩，中国中日关系史学会秘书长张玉霞，日本国际交流基金会北京文化中心主任高桥耕一郎及奖项评审委员会专家代表、获奖代表等80余人出席。

第九届“孙平化日本学学术奖励基金”共奖励了38件获奖作品，其中专著类17件、论文类15件、译著类6件。乔林生《民主的危机：日本“世袭政治”研究》 获专著类一等奖；唐永亮的《日本的“近代”与“近代的超克”之辩——以丸山真男的近代观为中心》获论文类一等奖；陈言翻译的《灵台无计逃神矢：近代中国人留日精神史》获译著类一等奖。

由中国宋庆龄基金会于1997年设立的“孙平化日本学学术奖励基金”，以已故中国日本友好协会会长孙平化先生的名字命名，是以建立日本学研究体系为特定方向、专项支持日本学研究的学术奖励基金。每三年举行一次评审颁奖活动，主要面向日本学学术领域的中青年研究人员。该基金设立20余年来，已举办九届评选活动，奖励了142件日本学研究优秀作品，对激励我国年轻一代学者以科学态度、学术角度观察研究日本，对促进中日两国民间交流友好、实现更为坦诚的对话，具有重要意义。

【1】【2】【3】
(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部