4月1日，第九届“孙平化日本学学术奖励基金”颁奖仪式在京举行。 中国宋庆龄基金会供图

人民网北京4月2日电 （记者陈尚文）第九届“孙平化日本学学术奖励基金”颁奖仪式1日下午在京举行，47名中国学者获奖。十二届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席王家瑞出席仪式并为获奖者颁奖。中国宋庆龄基金会副主席井顿泉，日本驻华大使垂秀夫，孙平化家属代表、中国宋庆龄基金会理事孙晓燕，中国日本友好协会副会长王秀云，北京外国语大学副校长丁浩，中国中日关系史学会秘书长张玉霞，日本国际交流基金会北京文化中心主任高桥耕一郎及奖项评审委员会专家代表、获奖代表等80余人出席。

第九届“孙平化日本学学术奖励基金”共奖励了38件获奖作品，其中专著类17件、论文类15件、译著类6件。乔林生《民主的危机：日本“世袭政治”研究》 获专著类一等奖；唐永亮的《日本的“近代”与“近代的超克”之辩——以丸山真男的近代观为中心》获论文类一等奖；陈言翻译的《灵台无计逃神矢：近代中国人留日精神史》获译著类一等奖。

由中国宋庆龄基金会于1997年设立的“孙平化日本学学术奖励基金”，以已故中国日本友好协会会长孙平化先生的名字命名，是以建立日本学研究体系为特定方向、专项支持日本学研究的学术奖励基金。每三年举行一次评审颁奖活动，主要面向日本学学术领域的中青年研究人员。该基金设立20余年来，已举办九届评选活动，奖励了142件日本学研究优秀作品，对激励我国年轻一代学者以科学态度、学术角度观察研究日本，对促进中日两国民间交流友好、实现更为坦诚的对话，具有重要意义。

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