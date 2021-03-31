人民网大马士革3月31日电 （记者薛丹）当地时间3月21日至26日，红十字国际委员会主席彼得·莫雷尔访问叙利亚，并先后前往大马士革、达拉亚、哈塞克以及阿尔霍尔难民营等地进行考察。3月30日上午，莫雷尔在接受中国媒体联合采访时表示，当前叙利亚的人道主义局势令人堪忧，他敦促国际社会寻找新途径解决叙利亚危机。

“当前，叙利亚人的人道主义状况甚至比战争期间都要糟糕。十年危机导致当地百姓流离失所，国家经济遭受重创，而蔓延的新冠疫情更是让局势雪上加霜。”莫雷尔说，叠加的因素加剧了叙利亚的通货膨胀，导致医疗用品、燃料、面包、饮用水等物资短缺，超过三分之一的基础设施遭到破坏，数百万儿童失学，80%以上的叙利亚人口生活在贫困线以下。

莫雷尔表示，在叙利亚开展人道主义援助工作困难重重。因为长期被制裁，很多人道主义物资无法被运往叙利亚，莫雷尔希望这一问题能够得到尽快解决。当前，叙国内能源供应紧张，电力的短缺让当地医院难以正常运行。他呼吁要在水、卫生、教育、医疗、电力和人民基本收入方面找到切实可行的解决方案。“至少要提供使叙利亚恢复到最低限度的正常状态。”莫雷尔说。

位于叙利亚东北部的阿尔霍尔难民营约有6.2万人居住，其中三分之二是儿童，许多是孤儿或与家人失散，他们的成长环境恶劣且充满危险。谈到他们时，莫雷尔说：“这是我们面临的最严重、甚至可能是规模最大的儿童保护危机。”

莫雷尔认为各国至少要支持在难民营工作的人道主义组织，积极改善难民营的状况，为他们创造一个更好的生活条件。莫雷尔表示，国际社会坐视这样的地方持续存在是十分不光彩的，红十字国际委员会正在敦促所有国家对其滞留在阿尔霍尔难民营和叙利亚东北部的民众负责，尽一切努力帮助他们合法遣返，与家人重聚并支持他们重返社会。“问题的难点不是难以克服的人道问题，而是政治分歧。”莫雷尔指出。

叙利亚是红十字国际委员会全球最大的行动所在地，从1967年开始，该机构一直在叙利亚开展工作。今年，委员会计划帮助1200多万叙利亚人获得洁净水和基本服务，为300多万叙利亚人提供食品并加强其创收能力以改善其经济状况，帮助生活在遭武器严重污染环境下的社区民众，开展失踪人员和被拘留者及其家人找寻等相关工作。

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