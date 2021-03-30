人民网乌兰巴托3月30日电 （记者霍文）《唐诗三百首》《宋词一百首》西里尔蒙古文版新书发布会30日在蒙古国国家图书馆举行。中国驻蒙古国大使柴文睿，蒙古国前总统恩赫巴亚尔、文化部国务秘书额尔登巴特、国家图书馆馆长伊青浩尔劳等出席活动。

柴文睿表示，中蒙是山水相连的友好邻邦，两国人民有着传统友好情谊和高度文化认同感。《唐诗三百首》《宋词一百首》是中国优秀传统文化结晶，汇聚了中国诗词黄金时代的巅峰之作，在中国是脍炙人口的传世精品。西里尔蒙古文版《唐诗三百首》《宋词一百首》在中蒙两国建交70周年之际出版，具有重要意义，将对扩大两国文化相互借鉴、加深蒙古国人民对中国文化的了解、促进两国友好关系发展起到进一步推动作用。

蒙方人士表示，蒙中是好邻居、好朋友、好伙伴，两国有着文化交流互鉴的友好传统。艺术无国界，文化有共识。中华文化博大精深，中国李白、杜甫等伟大诗人的著作闻名于世。《唐诗三百首》《宋词一百首》将成为继中国四大名著后，蒙古国人民了解中国文化的又一重要窗口。

(责编：苏缨翔、吴成良)