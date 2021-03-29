人民网墨西哥城3月28日电 （记者刘旭霞）首批中国科兴公司研制的新冠疫苗28日运抵萨尔瓦多。中国驻萨尔瓦多大使欧箭虹、萨卫生部长阿拉比以及萨国家社保局长阿亚拉等官员出席由萨政府举办的迎接仪式。

阿拉比在致辞中向中国领导人及中国人民致以衷心感谢。阿拉比表示，中国疫苗将极大助力萨疫苗接种工作，保护当地民众并帮助他们尽快走出疫情、回归正常生活。这是萨中守望相助、携手抗疫又一生动写照，充分彰显了中国政府对萨政府抗疫工作的支持以及中国人民对萨人民的真挚情谊。

阿拉比说，科兴疫苗在世界多国接种，受到广泛好评，是可靠、安全、值得信赖的疫苗产品。萨政府已做好充分准备，有信心完成大规模疫苗接种工作。在中国等友好国家鼎力支持下，萨一定能战胜新冠疫情。

欧箭虹表示，中方高度重视萨方自中国采购疫苗。中方克服自身困难，第一时间向萨方交付疫苗，体现了中国人民对萨人民的深情厚谊和中国政府对萨政府抗疫工作的全力支持。

欧箭虹说，中萨是好朋友、好伙伴，中方愿与萨方继续保持密切协作，共克时艰，做好疫苗合作后续工作，切实造福萨广大人民，推动中萨友好合作不断迈上新台阶，共建人类卫生健康共同体。

萨尔瓦多总统布克尔27日宣布科兴疫苗自中国装机起飞，当地大量民众点赞并转发有关消息，衷心感谢中国政府和人民在萨最困难时刻伸出援手，助力萨抗疫斗争，缓解疫苗接种燃眉之急。

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