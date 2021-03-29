人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

首批中国科兴新冠疫苗运抵萨尔瓦多

2021年03月29日10:10 | 来源：人民网-国际频道
小字号
首批中国科兴新冠疫苗运抵萨尔瓦多。图片来源：中国驻萨尔瓦多使馆
首批中国科兴新冠疫苗运抵萨尔瓦多。图片来源：中国驻萨尔瓦多使馆

人民网墨西哥城3月28日电 （记者刘旭霞）首批中国科兴公司研制的新冠疫苗28日运抵萨尔瓦多。中国驻萨尔瓦多大使欧箭虹、萨卫生部长阿拉比以及萨国家社保局长阿亚拉等官员出席由萨政府举办的迎接仪式。

阿拉比在致辞中向中国领导人及中国人民致以衷心感谢。阿拉比表示，中国疫苗将极大助力萨疫苗接种工作，保护当地民众并帮助他们尽快走出疫情、回归正常生活。这是萨中守望相助、携手抗疫又一生动写照，充分彰显了中国政府对萨政府抗疫工作的支持以及中国人民对萨人民的真挚情谊。

阿拉比说，科兴疫苗在世界多国接种，受到广泛好评，是可靠、安全、值得信赖的疫苗产品。萨政府已做好充分准备，有信心完成大规模疫苗接种工作。在中国等友好国家鼎力支持下，萨一定能战胜新冠疫情。

欧箭虹表示，中方高度重视萨方自中国采购疫苗。中方克服自身困难，第一时间向萨方交付疫苗，体现了中国人民对萨人民的深情厚谊和中国政府对萨政府抗疫工作的全力支持。

欧箭虹说，中萨是好朋友、好伙伴，中方愿与萨方继续保持密切协作，共克时艰，做好疫苗合作后续工作，切实造福萨广大人民，推动中萨友好合作不断迈上新台阶，共建人类卫生健康共同体。

萨尔瓦多总统布克尔27日宣布科兴疫苗自中国装机起飞，当地大量民众点赞并转发有关消息，衷心感谢中国政府和人民在萨最困难时刻伸出援手，助力萨抗疫斗争，缓解疫苗接种燃眉之急。

【1】【2】【3】【4】
(责编：徐祥丽、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部