人民网北京3月27日电 （记者暨佩娟、曹师韵）3月26日，全球能源互联网发展合作组织（以下简称“合作组织”）在京举行新闻发布会，介绍成立五年来的工作情况。

2015年9月26日，中国提出“探讨构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求”的倡议。为贯彻落实这一中国倡议，合作组织于2016年3月正式成立，是我国发起成立的首个能源领域国际组织。

意大利环境部前部长科拉多·克里尼曾撰文指出，中国倡议提出的“全球能源互联网”，旨在构建一种全球互联电网，无论发电厂位于何处，均可实现地图上任意两地之间可再生能源电力的实时输送，这是在相关领域第一个覆盖全球范围的具体化技术和产业合作方案。

“全球能源互联网倡议是切实可行的。”可再生能源协会执行董事会主席托马斯·卡博格评价道，当前新能源发电竞争力在不断提高、电价在不断下降，而在消费侧和交通行业，利用电力替代化石能源也已成为可能，合作组织提出的理念非常具有前瞻性。

“全球能源互联网将有力推动全球能源转型、应对气候变化、保护生态环境、促进经济繁荣和社会进步，是构建人类命运共同体的重要内容和载体。”合作组织主席刘振亚说。

合作组织秘书长伍萱在发布会上介绍说，合作组织成立以来实现了跨越式发展，积极抢占全球能源互联网构建制高点，推动全球能源互联网理念形成了广泛的国际共识，建成了全方位多领域的全球合作网络，积极推动全球能源互联网项目落地实施，打造了总部统筹、区域和国家委员会协同的全球体系框架，建成了具有重要影响力的能源电力领域高端智库，打造出具有国际知名度和高水平的学术期刊。

构建全球能源互联网这一中国倡议在该组织的推动下，快速走向全球，成为一项全球行动。合作组织副秘书长程志强介绍说，合作组织与多个国际组织以及国际组织区域分支机构建立密切合作关系，已初步建成全球体系架构，形成遍布全球的“朋友圈”。全球能源互联网已纳入落实2030年可持续发展议程、促进《巴黎协定》实施、推动全球环境治理、解决无电贫困健康问题等工作框架，并连续三年写入联合国高级别政治论坛政策建议成果文件。

五年来，合作组织坚定贯彻落实“中国倡议”，推动全球能源互联网建设加速发展，在理念传播、国际合作、规划研究、项目推进等方面开展了一系列务实工作，走出了一条具有中国特色的国际组织创新发展道路。

目前，合作组织的会员总数达1157家、覆盖132个国家，涉及能源、信息、金融、科技、环保等多个领域。合作组织已在全球设立7个区域办公室和65个国家代表处，建成4个区域委员会和11个国家委员会，成立由国内外知名专家组成的咨询（顾问）和技术（学术）委员会，创建全球能源互联网运行分析中心、主题展厅、“一网两微”自有媒体平台与“两刊一讯”。合作组织与联合国及所属机构、相关国家政府、国际组织、企业和机构建立起合作关系，累计签署协议48项，联合开展重大课题研究与项目推进；全球能源互联网大学、智库、金融和装备4个专业联盟先后成立，总数达177家，已开展近40场联盟活动。

合作组织还提出并推动了一批“一带一路”电力互联示范项目。目前，中—韩联网项目启动可行性研究，中—缅—孟联网项目成立政府间联合工作组，合作组织与埃塞俄比亚能源部、海湾合作委员会互联电网管理局签署了埃塞俄比亚与海湾国家联网项目三方合作协议。技术标准方面，全球能源互联网标准工作纳入了国家标准委发布实施的《标准联通共建“一带一路”行动计划（2018—2020年）》加以推动。

美国哥伦比亚大学教授、联合国可持续发展解决方案网络主席杰弗里·萨克斯表示，希望全球能源互联网成为“一带一路”倡议中标杆式的多边方案，应用合作组织正在推广的清洁能源、电动汽车等21世纪先进技术和智能理念，与“一带一路”倡议完美对接。

(责编：崔越、常红)