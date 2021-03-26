人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

塞尔维亚总统武契奇视察匈塞铁路建设现场

2021年03月26日09:00 | 来源：人民网-国际频道
小字号
塞尔维亚总统武契奇视察匈塞铁路建设现场。匈塞铁路塞尔维亚段项目组供图
塞尔维亚总统武契奇视察匈塞铁路建设现场。匈塞铁路塞尔维亚段项目组供图

人民网罗马3月25日电 （记者韩硕）当地时间3月25日中午12时，塞尔维亚总统武契奇到匈塞铁路塞尔维亚段项目泽蒙站施工现场视察。塞建设、交通与基础设施部部长莫米罗维奇，塞铁基础设施公司总经理舒尔兰等塞方代表及中国驻塞尔维亚大使陈波、商务参赞刘恺等陪同视察。

初春三月的贝尔格莱德，春回大地、万物萌发。修葺一新的泽蒙站彩旗飘扬，中塞双语书写的“推进匈塞铁路建设，增强中塞人民友谊”与“尊重、务实、合作、共赢”大幅标语彰显着“一带一路”精神理念和建设匈塞铁路的重要意义。武契奇总统听取了国际公司副总经理兼匈塞铁路项目负责人周鑫对工程进展情况的介绍，看到两国建设的匈塞铁路塞尔维亚贝旧段热火朝天、忙碌而有序的现场，十分高兴。

武契奇表达了对习近平主席和中国政府的由衷谢意，认为“一带一路”倡议和“17+1合作”给塞尔维亚带来了美好可期的未来，赞赏中方承包商诚实守信、保质高效的工作作风，对将匈塞铁路塞尔维亚段建成中东欧地区最好的铁路，让塞尔维亚人民满意充满信心。最后，武契齐总统为现场的中塞建设者们加油鼓劲，激励大家全力以赴投入后续贝旧段和诺苏段的建设，并对中国向塞尔维亚提供新冠疫苗表示感谢。

据悉，在中塞两国政府的大力支持下，中国铁路国际有限公司和中国交通建设股份公司组建的联营体与塞方单位通力合作，在严峻的新冠肺炎疫情形势下，中塞全体参建人员攻坚克难，给塞尔维亚人民带来了振奋人心的消息。

匈塞铁路是中国—中东欧国家合作重点旗舰项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的首次对接，稳步推进匈塞铁路项目建设有助于推动中国-中东欧国家合作以及区域互联互通。匈塞铁路全长350公里，其中塞尔维亚境内中方承建142.6公里。匈塞铁路改造和新建完成之后，不仅可以大大改善民众出行，更可以让部分货物运输可以分流到铁路，加快运输速度，提高巴尔干地区经济联系效率，刺激和带动当地经济的增长。

【1】【2】【3】【4】
(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部