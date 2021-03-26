人民网罗马3月25日电 （记者韩硕）当地时间3月25日中午12时，塞尔维亚总统武契奇到匈塞铁路塞尔维亚段项目泽蒙站施工现场视察。塞建设、交通与基础设施部部长莫米罗维奇，塞铁基础设施公司总经理舒尔兰等塞方代表及中国驻塞尔维亚大使陈波、商务参赞刘恺等陪同视察。

初春三月的贝尔格莱德，春回大地、万物萌发。修葺一新的泽蒙站彩旗飘扬，中塞双语书写的“推进匈塞铁路建设，增强中塞人民友谊”与“尊重、务实、合作、共赢”大幅标语彰显着“一带一路”精神理念和建设匈塞铁路的重要意义。武契奇总统听取了国际公司副总经理兼匈塞铁路项目负责人周鑫对工程进展情况的介绍，看到两国建设的匈塞铁路塞尔维亚贝旧段热火朝天、忙碌而有序的现场，十分高兴。

武契奇表达了对习近平主席和中国政府的由衷谢意，认为“一带一路”倡议和“17+1合作”给塞尔维亚带来了美好可期的未来，赞赏中方承包商诚实守信、保质高效的工作作风，对将匈塞铁路塞尔维亚段建成中东欧地区最好的铁路，让塞尔维亚人民满意充满信心。最后，武契齐总统为现场的中塞建设者们加油鼓劲，激励大家全力以赴投入后续贝旧段和诺苏段的建设，并对中国向塞尔维亚提供新冠疫苗表示感谢。

据悉，在中塞两国政府的大力支持下，中国铁路国际有限公司和中国交通建设股份公司组建的联营体与塞方单位通力合作，在严峻的新冠肺炎疫情形势下，中塞全体参建人员攻坚克难，给塞尔维亚人民带来了振奋人心的消息。

匈塞铁路是中国—中东欧国家合作重点旗舰项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的首次对接，稳步推进匈塞铁路项目建设有助于推动中国-中东欧国家合作以及区域互联互通。匈塞铁路全长350公里，其中塞尔维亚境内中方承建142.6公里。匈塞铁路改造和新建完成之后，不仅可以大大改善民众出行，更可以让部分货物运输可以分流到铁路，加快运输速度，提高巴尔干地区经济联系效率，刺激和带动当地经济的增长。

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