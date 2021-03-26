人民网阿布贾3月25日电 （姜宣、周玥晗）25日，我驻加纳大使卢坤会见加执政党新爱国党主席布莱，双方就中加两党、两国关系及共同关心的问题深入交换了意见。新爱国党国际部主任伊曼纽尔、党主席助理阿德帕、使馆政务参赞朱憬会见时在座。

卢坤欢迎布莱一行来馆作客，感谢新爱国党及布莱主席本人为中加关系发展所作积极贡献，并介绍了中加各领域合作最新成果。卢大使表示，今年是中国共产党成立100周年，阿库福—阿多总统也顺利开启第二任期，中加关系正处于新的历史起点。中方愿同加方一道共同努力，加强交流互鉴，增进友好互信，推动两党、两国关系更上层楼。

布莱感谢卢大使所作介绍，盛赞中国共产党百年辉煌成就，高度评价中加两党、两国关系发展所取得的丰硕成果，特别是新冠肺炎疫情暴发以来两党携手抗疫的亲密友情。布莱表示，中国共产党是强有力的政党，不仅能够为中国带来发展奇迹，帮助人民摆脱贫困，而且能够团结14亿中国人民抵御灾害和疫情，令人十分钦佩。加纳新爱国党及本届政府愿同中国共产党及中国政府进一步密切往来，用更多合作成果造福两国人民。

(责编：苏缨翔、常红)