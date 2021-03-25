人民网努尔苏丹3月24日电 （记者周翰博）据塔什干消息，24日，由中国驻乌兹别克斯坦大使馆和乌经济发展与减贫部联合举办的“追求美好生活—中乌扶贫成就展”在线上启动。中国驻乌大使姜岩、乌经济发展与减贫部第一副部长诺尔库洛夫、中国国家乡村振兴局副局长洪天云以及两国官员、学者、新闻工作者50余人参加了线上开幕式。

姜岩表示，中国在减贫方面做了大量工作，取得历史性成就。中国和乌兹别克斯坦是全面战略伙伴，也是减贫事业中的同路人，中方愿与乌方交流减贫经验，为两国人民实现共同繁荣、富裕作出贡献。

诺尔库洛夫表示，乌方已开始在一些领域运用中方的减贫经验，比如，实施农村经济体制改革；建立扶贫机制，完善垂直管理体系；提供财政支持，培养贫困人口创业致富能力等。乌经济发展与减贫部计划同中国国际扶贫中心签署扶贫领域合作备忘录，邀请中方专家参与制定乌《2030年扶贫纲领》，进一步促进两国在扶贫领域的合作。

洪天云表示，中国一直是世界减贫事业的积极倡议者和有力推动者，始终以中国减贫的实际行动助推全球减贫进程，始终坚持以人民为中心，把脱贫攻坚摆在治国理政的突出位置。中方对乌方大力推动减贫事业的做法十分赞赏，愿同乌方相关部门加强政策对话、深化互学互鉴，共同巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

据悉，鉴于疫情形势依然严峻，本次展览在线上举行。

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