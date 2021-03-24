人民网北京3月24日电 （记者李欣怡）3月24日，中国—东盟食品行业合作（贵阳）对接会召开。中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁指出，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）为食品行业合作发展呈现了许多新商机，中国—东盟食品行业合作互补性强，双方应着力加强行业对接来开发互补性、新商机。

许宁宁指出，毗邻而居的东盟国家高度重视食品行业的发展，成为了中国食品企业“走出去”的首选目的地。中国正在构建“双循环”发展新格局，为东盟国家食品走进中国构建了良好条件。贵州省及贵阳市高度重视抓住RCEP带来的新机遇，正在实施一系列扩大开放、发展国际贸易和投资合作的举措，建议东盟国家的有关食品企业前往具有产业发展潜力的贵州省投资兴业，分享中国“双循环”经济发展的红利。

贵州省商务厅副厅长冉莉建议，共同推动贵州食品产业与东盟的全面合作。一是加强食品产业双向贸易合作。贵州与东盟的食品RCEP区域国家极具互补优势，要抓住机遇，建立健全产地标识、关税物流、检验等协作制度，促进双向贸易便捷交流与合作。二是鼓励双向投资。鼓励有能力的企业走出去、引进来，帮助双方在保持本国农副产品竞争优势的基础上，提升生产技术、解决产业链不足等问题。三是搭建合作共赢平台，充分发挥展会平台的作用，把来自东盟的优质绿色食品、有机食品推荐给中国的消费者，同时把中国的好商品带给东盟的消费者。

中国商务部亚洲司前司长吕克俭表示，此次会议是推动RCEP产业合作发展的会议，展现了中国尤其是贵州省与东盟食品行业合作的新商机，具有积极的现实意义。RCEP的签署为双方合作提供了更广阔的空间，建议双方充分借助包括中国—东盟食品行业合作委员会在内的已有合作机制，积极对接，开拓贸易、投资合作的新发展。

马来西亚驻华大使馆经济公使施志光表示，食品加工业是马来西亚的主要经济支柱之一，占马制造业产值的10%。2020年马来西亚和中国贵州贸易比上年扩大了2.5倍。RCEP协定即将生效，马来西亚期望与中国及其贵州省特别是贵阳市加强合作，探索包括食品行业在内的多行业建设性合作。

泰国驻华大使馆公使衔参赞婉塔娜·塔丹表示，泰国拥有约9000家食品加工公司，是罐装金枪鱼、冷冻海鲜、虾和鸡肉等加工食品的主要生产国和出口国。泰国愿意与中国及贵州省深化食品企业合作。

中国农业农村部农业贸易促进中心区域贸易处副处长马建蕾表示，在RCEP即将生效实施之际，此次对接会为双方农食行业合作搭建桥梁，恰逢其时。用好RCEP优惠政策，不仅对于提升中国—东盟食品行业合作具有重要意义，而且对于实现高水平农业开放具有积极意义。在中国—东盟自贸区项下，东盟国家对加工对虾、加工马铃薯、鱼酱等产品仍保留关税，中国方面对未磨胡椒、菠萝汁、椰汁等保留关税，而这些产品在RCEP项下将逐步取消关税。

会上，贵阳市贸促会推介了该市食品产业合作商机。贵阳省特色食品产业促进会与泰国食品加工者协会签署了经贸合作框架协议。

此次会议是贵州跨境经贸撮合会专题活动之一，由中国—东盟商务理事会、贵州省商务厅共同主办。

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