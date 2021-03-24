人民网雅加达3月24日电 （记者张杰）当地时间24日11时整，随着最后一块CRTSⅢ型普通钢筋混凝土轨道板（以下简称CRTS Ⅲ型轨道板）浇筑完成，标志着由中国电建集团所属中国水利水电第七工程局有限公司承担的15390块雅万高铁CRTSⅢ型轨道板的预制任务全部完成，这为雅万高铁全线轨道板铺设工作提供了强有力的保障，也为雅万高铁建成通车奠定了坚实的基础。

印度尼西亚雅加达至万隆高速铁路是中国高铁全方位整体走出国门的第一单。作为承载代表中国“追风速度”的“新型”CRTS Ⅲ型轨道板，是在国内高速铁路预应力CRTS Ⅲ型轨道板的基础上进行创新与优化的成果。中国水利水电第七工程局有限公司承担其中P5600型、P4925型、P4856型等4种型号共计15390块CRTSIII型轨道板的预制施工任务，占雅万高铁轨道板全部生产任务的51%。在我方生产任务完成后，雅万高铁承包商联合体将安排对印尼维卡国有工程建设股份有限公司进行加工设备及生产技术的移交。

轨道板场场建初期，水电七局项目部全体员工以高标准起步，高起点建设为准则，克服因难，积极运作，不断优化轨道板场的布局设计，动态调整施工方案，合理排摆工期计划，在历经6个月的施工后，于2020年1月，中国海外首个轨道板场正式建成。为保障轨道板的生产精度，项目部始终坚持“以工装保工艺，以工艺保质量”的施工理念，从国内引进先进的工艺装备，并多次组织工艺性试验，同时采用工业化集中生产，信息化、智能化程度高，为轨道板的预制施工质量保驾护航。2020年1月底，雅万高铁轨道板场首块轨道板诞生，为批量生产奠定坚实基础。顺利投产后，轨道板场坚持把工艺固化、质量安全放在首位，踏实走好生产的每一步，严格把控关键工序，坚持轨道板出场检验与生产同步的原则，出场检验合格率100%。技术生产团队持续推进技术创新工作，以品质为中心，以技术推动创新，过程中对预制工艺进行多项优化，高效高质量保障安全生产，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行。

疫情期间，项目部根据疫情防控规定积极落实防疫、复工各项工作，“一手抓防疫，一手促生产”，制定一系列复工复产方案和实施细则，超前谋划、主动沟通，增加施工资源，确保人、机、料满足全面生产条件。实现疫情期间不停工、不停产，保证板场日产量达90块/天，用实际行动保障轨道板预制生产按期完成。

水电七局所承建的雅万高铁轨道板预制任务圆满结束，为节点目标画上了圆满的句号，为后续的轨道铺设等线上工程奠定下坚实的基础，也标志着中国海外第一个轨道板场的成功运行，把中国独有的CRTSⅢ型轨道板施工经验推向国际舞台。这是中国高速铁路走出国门的重大成就之一，为“一带一路”的建设增添新的亮点，为国际工程海外进程“加速度”增添新动力。

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