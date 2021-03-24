叶烛

近期，中国提供的新冠肺炎疫苗纷纷运抵哥伦比亚、贝宁、巴基斯坦、老挝、津巴布韦、白俄罗斯、蒙古、新加坡、埃及等国。中国疫苗所到之处受到欢迎，多国国家领导人到机场迎接。印尼总统注射中国疫苗的照片还被印在邮票上发行。

仅据本月初统计，中国就已经无偿向69个有急需的发展中国家提供疫苗援助，同时向43个国家出口疫苗。这是中国为全球抗疫做出的无私贡献。但有些富裕国家一边只顾自己囤积疫苗，另一边却生造出所谓“疫苗外交”的论调来抹黑中国。这正应了中国那句俗语“以小人之心度君子之腹”。

中国对外援助和出口疫苗，是在病毒面前保卫更多人的生命权。3月12日，世卫组织总干事谭德塞在新冠疫情例行发布会上表示，公平分配新冠疫苗所需的时间越长，死亡人数就会越多。当前，全球已有多家公司可以大批量生产疫苗，但疫苗的分配却被少数富裕国家掌控。美联社3月2日报道称，富裕国家已经抢购可在全球流通的82亿剂疫苗中的58亿剂。中低收入国家得到疫苗公平分配机会不多。据美联社报道，智利本来与美国制药公司辉瑞签订了订购协议。但2020年12月辉瑞疫苗项目开始后，南美国家向其订购的1000万剂疫苗中，只有15万剂得到兑现。2021年1月底，依靠中国制药公司科兴提供的400万剂疫苗，智利才得以为本国的1900万人口接种疫苗。美联社表示，“对于那些尚未获得疫苗的国家，中国（提供疫苗）可能是唯一的解决方案。”

中国对外援助和出口疫苗，是言出必践的大国担当。中国领导人在多个国际场合强调，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。应世卫组织请求，中方决定向“新冠疫苗实施计划”首批提供1000万剂国产疫苗，用于满足发展中国家之急需。言必信，行必果。当前，中国提供的疫苗援助是在全球抗疫的重要时刻，支持多边主义、支持世卫组织的实际行动。

中国对外援助和出口疫苗，是在灾难时刻伸出的无私援手。同舟共济、患难相扶，这本就是支持人类文明发展至今的重要信念。中国人始终认为，世界好，中国才能好。在传播性强的病毒面前，只有所有人都安全了，才是真正的安全。中国援助疫苗是本着命运与共理念的实际行动，而绝非通过“疫苗外交”获取更大影响力。

众所周知，美国已存储大量疫苗。但据白宫发言人3月12日所说，美国迄今没有向任何国家提供疫苗。某些“伟大国家”一方面自身不愿承担大国责任、无心将疫苗作为国际公共产品，另一方面却又对其他国家的无私行为指指戳戳，阴阳怪气地炮制所谓“疫苗外交”论调。奉劝爱用这个词的人内心“阳光一点”，在指责别人之前，先解决好自身的疫苗民族主义问题。

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(责编：徐祥丽、刘慧)