覃川

新冠疫苗是战胜疫情的有力武器。在国际社会抗击疫情的关键时期，中国积极加入世卫组织“新冠肺炎疫苗实施计划”，已经并正在无偿向69个有急需的发展中国家提供疫苗援助，同时向43个国家出口疫苗。中国秉持疫苗公共产品的“第一属性”，站在疫苗国际合作的“第一方阵”，坚定担当疫苗公平分配的“第一梯队”。

在中国与世界携手战“疫”之时，美国却再次犯了“红眼病”。3月5日，美国白宫新闻秘书珍·普萨基在记者会上声称：“我们对中国和俄罗斯试图利用疫苗作为外交工具表示担心。”

事实上，多个国家都曾请求美国提供新冠疫苗，但美国政府没向任何一方提供。对此，普萨基解释：“我们的首要工作是确保美国民众接种疫苗，在完成本国居民接种任务后，我们乐于并将积极地贡献国际社会。”在命运与共的全人类面前，这套说辞显得非常冷血。

同时美国一边还在恶意扭曲中国的善意。“疫苗外交”这一新名词的捏造和传播，不只出于美西方的“酸葡萄”心理，更是为了分散人们对其短视自私做法的注意力。据美联社报道，美国已经确保足够剂量的新冠疫苗在5月底前供全美所有成年人接种；7月底前，供4亿民众接种。美国总统拜登近日又宣布，将增购1亿剂美国强生公司研发的新冠疫苗，以防疫情出现“意外挑战”。而世卫组织总干事谭德塞2月5日称，全球仍有近130个国家尚未获得一剂疫苗，这些国家总人口为25亿。

以美国为代表的“以我为先”的自私行为，使世界上最贫穷和最脆弱的人处于危险之中。这种“先己后人”的“信条”，正是美国资本主义制度“本色”。

德国之声新闻网发文称，秘鲁是世界上新冠死亡率最高的国家之一，其3200万居民中有超4万人死于新冠疫情，迫切需要疫苗。2月初，秘鲁与美国辉瑞公司签订了2000万剂新冠疫苗的合同。但秘鲁卫生部长维克多·萨莫拉称：“辉瑞知道以什么价格和什么条款进行谈判，也知道哪些国家接受了哪些条款。”萨莫拉表示，辉瑞公司已要求提供担保，以防秘鲁无法支付款项。辉瑞还在尝试要求秘鲁以国家资产作为抵押。可见，以辉瑞为代表的制药公司，其根本目的是最大程度地提高利润，而不是站在全人类生命的角度尽快控制全球疫情。

美国号称其经济和政治制度是最有效的，对大多数人有益，应该是其他国家仿效的“样板”。事实上，资本的唯利是图体现在美国社会的方方面面。

2011年，一股寒流曾袭击美国得克萨斯州并造成大停电，而相同的悲剧在10年后重演。2021年2月中旬，得州的水电供应系统崩溃就是极端自由市场政策的直接后果。

布鲁金斯学会的报告显示，寒潮期间，得州电力供需极端不平衡，导致当地电价疯狂飙升。一些得州居民当月的电费甚至过万，这便是市场的“力量”。报告同时指出，最令人担忧的是，监管机构的力量微不足道，行业力量具有强大影响力，后者追求的是利润而不是安全。

自私、贪婪、以我为先，这些资本主义制度的痼疾，使得美国不仅不能在全球疫情面前无私地援助他国，也让本国人民深受其害。

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