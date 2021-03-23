人民网纽约3月22日电 （记者李晓宏）穿越疫情风雨，作为2021年全球首场艺术品拍卖盛会，纽约佳士得19日宣布，其在纽约亚洲艺术周期间拍卖总成交额为5449万美元，其中81％拍品成交，145％高于最低估价。

阳春三月，春暖花开。一年一度的纽约春季亚洲艺术周如约而至，新冠肺炎疫情的羁绊并未阻挡佳士得、邦瀚斯、苏富比等国际一线拍卖行推出亚洲艺术珍品的热情，在3月12日至17日的预展中，这些拍卖行从国际大藏家和艺术机构手中征集到的陶瓷玉器、高古青铜礼器等文物珍品，日本韩国及南亚的艺术佳作、印度及东南亚的佛像和工艺精品等，琳琅满目，吸引了众多有意向的买家。

今年的纽约亚洲艺术周以佳士得打头阵，从3月4日的网络拍卖率先举槌、3月10日的“日本及韩国艺术专场”拉开现场拍卖的序幕，到19日在纽约洛克菲勒中心艺廊两个专场拍卖会的落锤，1场网络、6场现场共计7场拍卖中，来自41个国家的注册竞标者参与其中，超过117个国家或地区的访问者进入了当周的在线销售页面。拍卖的亚洲艺术品创下了5项记录，其中9件作品的成交价超过了100万美元。

由于疫情导致一些美国境外的注册竞标者无法来纽约现场参观预展和竞拍，佳士得为此在数字创新上下功夫。除了继续利用数字工具将访问范围扩展到关键竞标区域，为全球观众提供互动目录和增加在线竞标的机会外，还在微信上直播中国艺术品的销售，并运用 AR技术虚拟演练佳士得画廊拍品让观众在线观看。

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