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中国-阿富汗-巴基斯坦三国青少年美术作品展览开幕式暨颁奖典礼在京举行

2021年03月20日15:20 | 来源：人民网-国际频道
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3月19日，中国-阿富汗-巴基斯坦三国青少年美术作品展览开幕式暨颁奖典礼在京举行。中国宋庆龄基金会供图
3月19日，中国-阿富汗-巴基斯坦三国青少年美术作品展览开幕式暨颁奖典礼在京举行。中国宋庆龄基金会供图

人民网北京3月19日电 （记者陈尚文）由中国宋庆龄基金会主办的中国-阿富汗-巴基斯坦三国青少年美术作品展览开幕式暨颁奖典礼19日在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举行。

作品展以“共促三方友好 共绘友谊画卷”为主题，得到三国青少年的积极响应和踊跃参与，共收到约3200幅三国青少年优秀画作。此次展览精选百余幅优秀美术作品，采取线上3D虚拟画展与线下布展相结合的形式，重点展示三国青少年艺术风采，增进国际民间友好，推动文明交流互鉴。

三国青少年们虽然来自不同的国家，有着不同的经历，但他们同握一支画笔，围绕共建“一带一路”，共同描绘了对古丝路辉煌的崇敬、对美好家园的热爱、对未来科技的探索和对增进三国交流的期待。

中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥在开幕致辞中表示，中国、阿富汗、巴基斯坦三国山山相连、命运与共。疫情发生以来，三国同舟共济、守望相助，充分彰显了友邻之间的深情厚谊。虽然疫情暂时阻隔了我们相见，但是并不能阻碍我们增进交流、深化友谊的热切愿望，今天的活动就是2021年以来中国宋庆龄基金会举办的首场“面对面”国际交流活动。

外交部亚洲司陈峰参赞表示，中方高度重视同阿富汗和巴基斯坦的传统友谊和战略合作，于2017年倡议启动中阿巴三方外长对话机制，在政治、经济、安全等领域深化沟通、推进合作，取得显著成效。人文交流是三方合作的重要方面。此次美术作品展，为三方合作再添新彩，为三国青少年提供了心灵互动的契机。

阿富汗驻华大使贾维德·卡伊姆表示，中阿巴三国地缘相近、文化相亲，三方的友好可以追溯到几千年前。青年人在阿富汗人口中的占比很高，他们是阿中两国友好关系的未来，是两国文化交流的使者。阿富汗驻华使馆希望继续加强与中国宋庆龄基金会的交流合作，共同推进阿中民间友好。

巴基斯坦驻华大使馆副馆长法入克·艾赫迈德表示，中巴阿三国既有着悠久的交往历史，又有着共同向往的美好未来。三方应加强交流合作，共同促进地区和世界的和平与发展。今年适逢巴中建交70周年，巴中两国的全天候战略合作伙伴关系历久弥坚。未来，期待同各界一道，进一步推动巴中在各个领域的合作更上一层楼。

开幕式现场，与会嘉宾向获奖学生代表颁发了获奖证书，并启动本次画展。据悉，线下展览将持续至3月25日，线上展览将长期进行。

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(责编：高歌、刘慧)

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