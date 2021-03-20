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中国第19批赴黎维和官兵圆满完成“蓝线”通道维护任务

2021年03月20日14:21 | 来源：人民网-国际频道
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维和官兵在烈日下作业。丁文栋摄
维和官兵在烈日下作业。丁文栋摄

人民网贝鲁特3月18日电 （周輖、丁文栋、赵文环）18日，中国第19批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队“蓝线”通道维护任务中最后一个蓝桶，正式通过联黎部队官员检查验收。至此，我第19批赴黎维和官兵“蓝线”通道维护任务全部圆满完成，所有维护点均高标准通过联合国验收。

在黎巴嫩与以色列边境地区，有一条由300多个蓝桶连接而成、长度约121公里的“蓝线”。这是以色列军队2000年撤离黎巴嫩南部、结束占领后，由联合国划定的临时停火线，后被视作黎以之间的临时边界。由于年代久远，许多通道和蓝桶存在不同程度的损毁，甚至出现了地雷，已不能较好发挥其积极作用。

去年10月，根据联黎司令部命令，中国第19批赴黎维和官兵与柬埔寨维和部队分段对“蓝线”通道和蓝桶实施勘察。11月3日，多功能工兵分队40余名官兵正式开始“蓝线”通道维护任务。按照联黎部队标准作业程序，我维和官兵的任务主要包括清理通道内的植被杂物、更换铁丝网与警示标识以及对蓝桶及其标记编号喷漆翻新等工作，从而恢复通道和蓝桶原貌，便于今后在此区域内进行巡逻、勘界和其他活动。这些通道每条长度在30米至900米不等，平均宽度2米以上。

扫雷二组组长和磊介绍说：“我们的任务点附近地势复杂，山路崎岖，从营区出发需要近两个小时才能到达维护点。通道环境恶劣、植被茂密，我们每个小组还需携带近150公斤的工具器材，穿行在荆棘和山谷中，可以说举步维艰、寸步难行，每前进一步都需要用修枝剪、锯子和砍刀等工具来开路。”

由于执行任务的点位数量多且比较分散，时间紧任务重，官兵们采取分组作业、同步展开、纵向推进的方式，作业中途没有休息，很多时候他们都不能按时就餐。

在70余个工作日内，维和官兵们战酷暑、下悬崖、穿雷区，与蛇虫为伴、与荆棘斗争。深山密林间，狼群和野猪时常在作业区域出没，在这里，随处可见铁丝网上挂满的野猪鬃毛和狼粪便。由于地处黎以边境敏感地带，双方矛盾冲突不断，时有摩擦，在这里执行任务，不明枪声、炮响和无人机越境等情况时有发生。此外，在大雨冲刷和动物干扰的影响下，部分安全通道内出现了防步兵地雷，地雷颜色与地表植被无异，迷惑性较强，给官兵们的作业带来极大威胁。因此，每次作业前，各组组长总是走在最前面，用探雷器重新探测路面，确保队伍安全。

据第19批赴黎维和多功能工兵分队扫雷监督员况志邦介绍，我维和官兵在任务期间，一共完成了106个“蓝线”标记点的维护任务，步行距离约900公里。修枝剪（钳）损坏30余把、防割手套损坏50多双，人均磨烂一双作战靴，不少身有旧疾的老兵腰伤复发，膝盖磨破。

在最后一个蓝桶验收完毕后，联黎部队司令部作战部部长斯蒂芬·方丹上校这样评价我维和官兵：“祝贺你们中国维和部队完成了这项任务，你们的任务非常艰难和危险，但你们干得很出色，这对维护南黎地区的和平稳定非常重要。”当晚，他还以邮件方式特地向中国维和营发送了一封感谢信，对我维和官兵的工作标准和攻坚克难的态度表示充分肯定与赞赏。

第19批赴黎维和部队指挥长杜嘉在总结本次任务时表示：“执行本次‘蓝线’通道维护任务，不但更好促进了地区和平稳定，还体现了我们中国维和部队的过硬素质，我维和官兵表现出的不怕苦、不怕累和敢于吃苦、直面危险的良好风貌，给我们圆满完成接下来的维和任务增添了信心，我们也将尽我们所能，希望能够帮助当地早日恢复和平安宁。”

据了解，在“蓝线”通道维护任务结束后，这40多名维和官兵将迅速转入雷场，全面展开扫雷排爆任务。

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(责编：高歌、刘慧)

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