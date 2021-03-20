人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

外交部发言人一周观点撷英

中美对话开场白充满火药味 外交部：美方挑衅在先

2021年03月20日08:31 | 来源：人民网-国际频道
小字号

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就中美高层战略对话、美日发表联合声明恶意攻击中方、七国集团外长涉港表态等热点问题进行回应。

“在英国殖民统治150多年间，香港居民一直是港英政府打压的对象，没有任何人权民主可言。试问，这一期间，七国集团为什么不关心一下香港的人权和民主？”

——3月15日，外交部发言人驳七国集团外长涉港表态。

记者会实录：

总台央视记者：3月12日，七国集团外长及欧盟外交与安全政策高级代表就中国全国人大通过关于完善香港特区选举制度的决定发表联合声明，中方对此有何回应？

赵立坚：针对近日少数国家恶意诋毁中国全国人大关于完善香港特区选举制度的决定，粗暴干涉香港事务和中国内政，中方表示强烈不满和坚决反对。

中国全国人大就完善香港特区选举制度作出决定，是坚持和完善“一国两制”制度体系、维护香港长治久安的重大举措，完全合宪合法、正当合理，将为全面落实“爱国者治港”提供更加坚实的制度保障，更好地维护香港社会的整体利益和根本利益，促进香港民主制度稳步向前发展，确保“一国两制”实践行稳致远。这是包括香港同胞在内的全中国人民的共同意愿。

我要再次强调，香港是中国的特别行政区，香港特区的选举制度是中国的地方选举制度，如何设计、如何发展、如何完善完全是中国内政。在英国殖民统治150多年间，香港居民一直是港英政府打压的对象，没有任何人权民主可言。试问，这一期间，七国集团为什么不关心一下香港的人权和民主？中方敦促有关方面正视香港已回归中国24年的现实，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止插手干预香港事务、干涉中国内政。中方维护国家主权安全发展利益、维护香港长期繁荣稳定的决心和信心坚定不移。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】
(责编：崔越、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部