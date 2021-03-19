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上海合作组织秘书处举行庆祝国际纳乌鲁兹节活动

2021年03月19日17:27 | 来源：人民网-国际频道
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上合组织秘书长诺罗夫致辞。 人民网 李焱摄
上合组织秘书长诺罗夫致辞。 人民网 李焱摄

人民网北京3月19日电 （李焱）今日，上海合作组织在京举行庆祝国际纳乌鲁兹节活动。上合组织秘书长诺罗夫、中国外交部副部长乐玉成、上合组织首任秘书长张德广、多国驻华使节以及中外企业代表、外国留学生在各国的传统歌舞中共同庆祝这美好的一天。

上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在致辞中称，上合组织成立20年来已成为一个具有国际影响力的组织，越来越多的国家在积极寻求同上合组织的合作。

中国外交部副部长乐玉成表示， 传承千年的纳乌鲁兹节是多个上合组织国家的重要节日， 承载着各国悠久的历史文化传统。庆祝纳乌鲁兹节不仅是上海精神的体现，也是对上合组织大家庭的最好诠释。

庆祝会上，各方代表不仅奉上了精彩的演出， 还展示了体现民族文化特色的传统工艺品和美食。

“纳乌鲁兹”一词源自波斯语，意为“新的日子”。纳乌鲁兹节象征着春回大地、万物复苏和新一年的开始。 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、伊朗、巴基斯坦、阿富汗等中亚、中东部分国家都会庆祝这一节日，也是我国维吾尔族、哈萨克、乌孜别克、柯尔克孜、塔塔尔、塔吉克等民族的共同节日。

2010年2月23日联合国大会通过决议，将这一节日定为国际纳乌鲁兹节，同时这一节日还被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录。国际社会在该决议中承认，纳乌鲁兹作为文化遗产和百年传统的统一体现，在加强各国人民基于相互尊重和和平与睦邻理想关系方面发挥着重要作用。

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(责编：崔越、常红)

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