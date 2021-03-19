人民网东京3月19日电 （记者刘军国）3月19日，由公益财团法人日中友好会馆与四川省文化和旅游厅联合主办的《丝线编织艺术之美——四川非物质文化遗产精品展》在日中友好会馆美术馆开幕。

展览从四川省国家级非物质文化遗产项目中精选了成都银花丝、道明竹编、蜀锦、阆中丝毯等四个门类近80件手工艺作品。每件展品做工细腻，匠心独运，充分展示了中国传统手工艺的高超技艺与匠人精神，彰显了中国人民独特的审美情趣。为提高中日文化交流活动的效果和影响力，主办方还将在展览期间举办多场中国变脸表演和琵琶演奏会以及中国纪念品抽奖活动，以及与相关中餐馆联合举办四川美食节活动。

今年是中日文化体育交流促进年。主办方希望通过举办本次展览，向日本民众生动展示中国优秀传统文化的独特魅力，为日本观众送去超越国界的艺术之美与感动，为人们战胜新冠疫情带来信心与希望，不断增进中日两国人民的相互理解与友谊。

据悉，成都银花丝有1700多年历史，以高纯度白银为原料，最大特点是采用“平填”技术，无胎成形。具有造型别致，玲珑剔透，朴素大方，典雅高贵的特点。道明竹编有2000多年历史，分为平面竹编和立体竹编，兼具实用性和观赏性。具有精巧细腻，色泽柔和，编织紧密等特点。蜀锦有2000多年历史，为中国四大名錦之一。具有图案清晰，色彩丰富，花型饱满，工艺精美等特点。熟练的工匠一天用织机只能织出几厘米，自古就有“寸锦寸金”的美誉。阆中丝毯从明代起享誉海内外。具有做工细密，图案丰富，技艺独特，精细度极高等特点。毯背每米丝线道数可达1300余根，每平方米打结点达100万个，熟练的工匠一年也只能织出2至4米。

此次展览将持续至4月11日。

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