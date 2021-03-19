参会嘉宾在论坛现场合影。人民网 裴埈基摄

人民网首尔3月18日电 （周玉波、杨帆）3月18日下午，中国脱贫工作的国际意义及媒体报道实践论坛在韩国首尔举行。论坛由人民网韩国公司、首尔中国文化中心、韩国《亚洲日报》共同主办，百余名来自中韩两国学术界、工商界、媒体界的嘉宾以在线或现场出席的方式参会，就中国脱贫工作成就及其对世界减贫治理的启示等议题展开了深入讨论。

论坛由建国大学客座教授、前韩国国立外交院中国研究所所长丁相基主持。中国驻韩国大使邢海明，韩国国会议员、前韩国驻华大使权宁世分别通过视频为论坛致贺辞。

邢海明表示，经过中国共产党和中国各族人民共同努力，我们出台了一系列具有原创性、独创性的政策举措，构建了一套行之有效的政策体系、工作体系、制度体系，在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，脱贫攻坚战取得了全面胜利。据统计，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了彪炳史册的人间奇迹！在全球贫困状况依然严峻、一些国家贫富分化加剧的背景下，中国履行减贫国际责任，做世界减贫事业的有力推动者，率先实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，赢得国际社会广泛赞誉。

权宁世在致辞中高度评价了中国的扶贫成就。他表示，改革开放以后，中国不仅将“贫困”问题视作国内问题，更将它看成全世界共同面临的人类生存问题。中国举全国之力消除贫困，这一成就具有重大而深远的意义。

为了与韩方深入交流中国扶贫工作的心得与经验，倾听韩国各界对中国扶贫成就的评价，论坛设置了“主旨演讲”与“圆桌讨论”两个环节。

中国驻韩国大使馆公使衔参赞兼首尔中国文化中心主任王彦军以“中国减贫事业有关情况及其世界意义”为主题，进行了主旨演讲，全面深入地介绍了中国的扶贫情况、扶贫政策、扶贫成就和中国扶贫事业的世界意义。王彦军表示，中国的减贫事业不仅解决了自身实际问题，走出了一条具有中国特色的减贫发展道路，为加速全球减贫事业发展做出了积极贡献，同时也为全世界的减贫事业发展提供了中国智慧，具有重要的世界意义。

人民网韩国公司总经理周玉波以“贡献媒体力量、记录脱贫伟业”为主题作了主旨演讲。她表示，人民网一直以高度的政治责任感密切关注和参与扶贫事业，充分利用全媒体平台优势，记录了中国脱贫攻坚的艰辛历程和建成全面小康的实情实况。人民网还积极履行社会责任，以实际举措助力脱贫攻坚。2019年起，人民网消费服务平台“人民优选”建设“消费扶贫”专区，聚合近两百家中央单位对口扶贫县的优质农特产品，通过帮助贫困地区传播与推广优质农特产品，为地方精准扶贫打造了一张张靓丽名片。

亚洲日报社总编辑梁圭铉从资深韩国媒体人的视角，对比、分析、评价了韩国多家媒体近年来对中国脱贫工作的报道。他表示，中韩两国的媒体应该加强交流，互通有无，努力让更多的韩国民众了解真实的中国扶贫历程。

在圆桌讨论环节，中央电视台首尔支局局长卢星海、韩国中国商会会长、工商银行首尔分行总经理牛建军、韩国民族日报国际版负责人朴英律，KBS大邱放送总局编导制作局局长朴晋范以及韩国中央日报评论员、前中央日报中国研究所所长张世政等5位嘉宾围绕中国脱贫事业及媒体报道实践这一主题踊跃发言、积极建言献策。在讨论过程中，不断涌现出角度新颖、立意深刻的观点。

卢星海表示，改革开放以来，中国7亿多人口摆脱了贫困，为世界减贫事业做出了巨大贡献。随着中国脱贫人口收入水平的普遍提高，巨大的消费潜力将被释放，对韩国商品感兴趣且有能力消费的人群将不断扩大，这对于很多韩国企业来说都是新的机遇。

牛建军在发言中提到，扶贫一直是中国各级政府的中心工作，也是企业的社会责任。以工商银行为例，从1995年开始，陆续与四川省的4个县市建立了定点帮扶关系，提供了“金融扶贫”的解决方案。此外，工商银行还先后选派了106名干部到定点扶贫地区支援扶贫工作，并且累计发放扶贫贷款4300亿人民币，帮助贫困人口3700多万人，协助打造了一批可持续发展的产业。同时，工商银行还招聘了贫困地区大学生2500多人，切实解决贫困家庭子女的就业问题。工商银行首尔分行还积极向韩国客户介绍中国的情况，促成韩国现代汽车集团四川子公司捐赠50万元人民币在四川修建农贸市场。

此外，朴英律、朴晋范、张世政都结合了自身经验，讲述了他们对中国脱贫工作的看法。

丁相基在总结发言中表示，博鳌亚洲论坛理事长潘基文在2020年的博鳌亚洲论坛上提出，扶贫工作需要多国协同合作，并且要有具体的行动方案。在中韩政府的治理能力、国民的教育水平以及经济社会进步等因素的综合作用下，中韩两国政府都成功实现了脱贫目标。但是，现在世界上还有很多贫困国家不具备这个条件，这些国家迫切需要我们传授脱贫经验，提供各种资源和帮助。这是今后全人类面临的共同课题，也希望中国在全球减贫事业中贡献更多的智慧和力量。

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