3月18日，全球能源互联网发展合作组织在京举办中国碳达峰碳中和成果发布暨研讨会。图为参会成员听取嘉宾发言。人民网记者 宋亦然摄

人民网北京3月18日电 （记者暨佩娟、宋亦然）3月18日，由全球能源互联网发展合作组织举办的中国碳达峰碳中和成果发布暨研讨会在京举行。来自政府、企业、机构、高校的300多位代表与会，共同探讨中国碳达峰、碳中和实现路径。

碳达峰是碳中和的前提和基础，低成本实现碳中和目标要求以较合理的峰值尽早达峰。碳排放峰值过高、达峰时间滞后将增加后期减排压力和成本。2020年9月，中国在第75届联合国大会上提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标。

与会专家认为，面对碳排放总量大、高碳发展惯性强的严峻形势，中国要用不到10年时间实现碳达峰，再用30年左右时间实现碳中和，任务艰巨。

中国气候变化事务特使解振华视频致辞表示，目前最重要的任务是实现能源体系的低碳转型，将碳达峰和碳中和目标与经济社会发展、生态环境保护和能源革命目标结合起来，实现绿色、低碳、循环的高质量协同发展。

全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长刘振亚致辞表示，建设中国能源互联网，加快推进能源开发清洁替代和能源消费电能替代（“两个替代”）是实现我国碳达峰、碳中和的根本途径。加快发展特高压电网是构建中国能源互联网的关键，对于实现碳达峰、碳中和目标至关重要。当前，亟需加快特高压电网建设，尽早形成覆盖全国、广泛互联、坚强可靠的“电力高速网络”，在推动我国能源绿色低碳转型，实现碳达峰、碳中和目标中发挥关键作用。

《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书帕特里夏·埃斯皮诺萨视频致辞表示，“赞扬中国在减缓气候变化上表现出的关键性领导力”。“推动能源绿色、可持续发展是减缓气候变化工作的核心。我们需要一个清晰的路线图，指引我们迈向净零排放的未来，指引世界经济迈向绿色、可持续的复苏和增长之路。”

会议发布了《中国2030年前碳达峰研究报告》《中国2060年前碳中和研究报告》《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》，在国内首次提出通过建设中国能源互联网实现碳减排目标的系统方案。

埃斯皮诺萨表示，本次会议发布的研究成果不仅为中国应对气候变化提供了一套全方位、可量化、切实可行的解决方案，也为世界上其他国家探索碳减排新路径提供参考。

据了解，中国能源互联网实质是“智能电网+特高压电网+清洁能源”，是清洁能源在全国范围大规模开发、输送和使用的基础平台，是清洁主导、电为中心、互联互通的现代能源体系。

《中国2060年前碳中和研究报告》提出，构建中国能源互联网，全社会碳减排边际成本约260元/吨，远低于700元/吨左右的全球其他减排方案。通过构建中国能源互联网促进碳达峰碳中和总体分三个阶段：2030年前尽早达峰、2030-2050年加速脱碳、2050-2060年全面中和。其中，2028年有望实现达峰，峰值控制在109亿吨以内是技术上可行、治理上占主动、经济上可承受的方案。力争2055年左右全社会碳排放净零，实现2060年前碳中和目标。

全球能源互联网发展合作组织是首个由中国发起成立的能源领域国际组织，成立于2016年3月。其宗旨是推动构建全球能源互联网，以清洁和绿色方式满足全球电力需求。目前，合作组织的会员总数达1157家、覆盖132个国家，分布在能源、信息、金融、科技、环保等多个领域。

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