人民网北京3月18日电 （记者王骁波）3月18日，拉丁美洲和加勒比地区大使对话会在北京国际竹藤组织总部举行。活动旨在以竹为媒，推动三方合作及南北对话，促进知识传播和最佳实践。

国际竹藤组织董事会联合主席江泽慧，国际竹藤组织理事会主席国代表、喀麦隆驻华大使马丁·姆巴纳，国际竹藤组织副总干事陆文明出席活动并致辞。厄瓜多尔农业和畜牧业部部长哈维尔·拉索为活动发来视频致辞。

厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚、巴拿马驻华大使甘林、秘鲁驻华大使路易斯·克萨达、哥斯达黎加驻华大使罗德里戈·德尔加多·索托、多米尼加驻华大使布里乌尼·加拉维托·塞古拉、墨西哥驻华大使何塞·路易斯·贝尔纳尔，西班牙驻华大使德斯卡亚，以及国际农业发展基金东亚区域中心和南南合作中心主任马泰奥，中国外交部拉丁美洲和加勒比司副司长陈鲁宁，中国国家林业和草原局国际合作司副司长胡元辉等出席活动。

江泽慧指出，竹和藤是世界上最重要的两种非木材森林资源，特别是竹子，在促进扶贫减困、改善生计、发展经济、保护环境、应对气候变化等方面发挥着重要作用。在当前新冠疫情背景下，加强国际合作尤为重要。希望与会嘉宾积极分享竹子助力绿色发展的成功经验，共同探讨后疫情时代如何更好利用竹资源，来促进经济社会可持续发展。

马丁·姆巴纳表示，国际竹藤组织举办此次大使对话会具有重要意义。我们了解到许多在生产、消费和投资等领域的真知灼见，这些信息不仅对拉丁美洲和加勒比地区有宝贵价值，对其他国际竹藤组织成员国也具有借鉴意义。在当前严重的全球卫生危机背景下，发展竹藤产业成为促进经济复苏和推动可持续发展的重要途径。

陆文明说，国际竹藤组织是三方合作和南南合作的重要平台，成员国主要来自全球发展中国家。一直以来，南南合作和三方合作都是世界不发达国家和地区经济社会繁荣的关键因素，相信这种合作也将为应对当前危机、实现全球复苏发挥积极作用。只要少量投资和基本政策支持，竹产业就能快速发展。拉丁美洲和加勒比地区可以充分发挥竹资源优势和潜力，实现经济社会健康可持续发展。

哈维尔·拉索表示，作为战略性自然资源，竹藤对于改善生计、消除贫困至关重要。17个联合国可持续发展目标中，有7个与竹藤密切相关。厄瓜多尔重视发展竹藤产业，并为此制定了未来10年的发展规划。厄瓜多尔将继续与国际竹藤组织保持密切合作，开发竹资源、发展竹产业。

卡洛斯·拉雷亚、甘林、路易斯·克萨达、德斯卡亚、马泰奥、陈鲁宁、胡元辉等参与对话。对话嘉宾一致认为，竹子是基于自然的解决方案，面对气候变化、新冠病毒蔓延、自然灾害频发、世界粮食安全与营养状况日趋严峻等诸多全球挑战，世界各国特别是发展中国家，应加强合作、采取行动，共同为实现联合国2030年可持续发展目标做出努力和贡献。

活动期间，宁波士林工艺品有限公司副总经理王星懿作题为《竹子的未来》演讲报告。

来自哥伦比亚、海地、墨西哥等15个国家和国际组织的驻华使团外交官们及中国外交部、国家林草局等相关单位的近30位代表参加活动。对话会前，参会驻华大使、外交官及嘉宾参观了竹藤展厅，丰富多样的竹藤制品给参会嘉宾留下了深刻印象。

拉丁美洲拥有竹种560多种，竹林面积近1100万公顷，竹资源十分丰富。拉丁美洲使用竹子的历史悠久，距今已有一万多年。尽管资源丰富、潜力巨大，但拉丁美洲和加勒比地区的竹子资源并没有得到充分利用。

目前，由国际农业发展基金和西班牙国际发展合作署资助的两个竹子项目，正在国际竹藤组织拉美成员国执行。相关项目实践证明，竹藤可以支持经济复苏，提供可持续的收入来源和创造就业机会，并成为生物多样性、健康森林和生态系统的关键组成部分。竹藤不仅是全球发展中国家的宝贵资源，发达国家也可以从中受益。

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