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中国第3批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队高标准通过裁撤前装备核查

2021年03月18日10:37 | 来源：人民网-国际频道
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查看车辆里程数。余豪摄
查看车辆里程数。余豪摄

人民网喀土穆3月17日电 （苏航、郝兆建）15日，中国第3批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队高标准通过联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔联合特派团（联非达团）裁撤前装备核查。

联合国安理会决定，于2020年12月31日，终止联非达团任务授权。联非达团有效完成了在苏丹达尔富尔地区长达13年的维持和平行动，现有维和人员计划利用6个月的时间分批有序撤出，保护平民责任开始向联合国苏丹过渡时期综合援助团（联苏综合援助团）移交。按照联非达团要求，各维和分队须在裁撤前完成所属营区环境清理，并保证各项装备完好。

为有效应对当地新冠肺炎疫情挑战，该维和直升机分队严格按照《疫情防控方案》中接待因公必须进入营区的外来人员要求，采取二级防护标准接待了联非达团4名核查官的检查。

此次核查主要面向分队所属的除直升机以外所有通用装备，具体内容包括武器弹药、工程机械、各类车辆以及安保消防、军需营房、通信导航、医疗卫生、文体设施等20余类。核查过程中，核查官对分队通用装备性能、维护保养水平、疫情防控能力、营房拆除进度、环境清理标准等所有点位均表示赞赏，一致同意以全优成绩高标准通过，频繁称赞中国维和分队不愧为联非达团各国维和分队的标杆。

此次核查领队、来自埃及的民事人员亚瑟讲：“我们对分队的车辆、集装箱、后勤、通信等所有装备进行了查看，所有装备都可用，并都处于非常良好的状态。感谢你们优秀的工作，我非常高兴看到你们努力使得所有装备都处于100%良好的状态，我也代表自持装备办公室对你们的付出表示感谢！祝你们一切都好。”

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(责编：苏缨翔、常红)

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