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缅怀抗战苏联援华英雄 中俄双语新著《他们，被俄罗斯与中国永远铭记》在京发布

2021年03月17日11:04 | 来源：人民网-国际频道
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杰尼索夫大使与嘉宾为新书揭幕。人民网 杨倩摄
杰尼索夫大使与嘉宾为新书揭幕。人民网 杨倩摄

人民网北京3月17日电（杨倩、实习生牛向阳）16日，由俄罗斯驻华大使馆编著的新书《他们，被俄罗斯与中国永远铭记》在北京金台艺术馆发布。

俄罗斯驻华大使杰尼索夫在新书发布会上介绍，该书由俄罗斯驻华大使馆根据俄罗斯国防部提供的独家资料编写而成。书中回顾了苏联对中国人民抗日战争的援助，再现双方为共同抗击日本侵略者付出的巨大牺牲和艰苦卓绝的斗争。

大使表示，目前在中国境内共有83座俄罗斯军事纪念设施，这是中国人民对苏军战士致以崇敬和缅怀的力证。中俄两国在第二次世界大战期间都付出了重大代价。那个时代的战斗情谊为两国双边关系史增添了光辉的一页。俄罗斯和中国对战争的起因、性质和结果的看法几乎完全一致，这成为我们在维护全世界和平与稳定事业上密切协作的指导方针。

为感谢中国人民对历史的保护和管理作出的重要贡献，杰尼索夫大使向北京金台艺术馆馆长袁熙坤授予“纪念保卫祖国烈士”奖章，向大连旅顺中俄文化交流协会会长开成连授予“1941-1945年伟大卫国战争胜利75周年”台式奖章，并向北京展览馆移交一枚“1941-1945年伟大卫国战争胜利75周年”奖章作为永久展品。

当日，出席活动的中俄嘉宾和小学生向坐落于北京朝阳公园的纪念苏联空军志愿队烈士雕像《苏联飞鹰》献花。

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(责编：艾雯、刘慧)

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