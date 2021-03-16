检查工程设备工作性能。丁文栋 摄

人民网贝鲁特3月15日电（周輖、丁文栋、刘攀）15日，中国第19批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队高标准通过2021年度首次联合国装备核查，该分队良好的装备性能和严谨的工作态度，赢得联黎部队核查组高度称赞。

经过3个小时的核查，我赴黎维和多功能工兵分队以良好的装备性能、熟练的操作水平和严谨的工作标准，赢得联黎部队核查官员一致好评，所有车辆装备、物资器材以及硬件设施均高标准通过了核查。在核查总结反馈会议上，核查组对我多功能工兵分队给予了高度肯定，一致认为多功能工兵分队准备充分、组织严密、标准过硬，展现了“中国蓝盔”的良好风采。

该分队保障副分队长袁东介绍：“我们始终把装备工作作为一项重要工作来抓，坚持落实日常维护保养制度，定期对所属装备器材进行检修清点，专人对口负责保管，确保所有装备设施保持良好的工作性能，为圆满完成维和任务提供有力支撑。”

目前，该分队正在进行扫雷排爆、“蓝线”通道维护、联黎部队营区工程施工以及当地农业局工程援建等任务。

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