人民网讯 俄语图书市场上政治外交类书籍种类繁多，鉴于中国的经济发展、民生福祉、政治稳定、外交成就令世人瞩目，有关中国的图书总是广受欢迎。3月12日，上海合作组织前秘书长、塔吉克斯坦资深外交官、知名学者拉希德·阿利莫夫的俄文专著《当代中国：合作之带 共荣之路》在莫斯科面世。

该书由Vesmir（全世界）出版社出版。全书分为五章，多角度描画出中国发展图景，肯定了中国的发展对世界的贡献，再现了中国艰苦卓绝的抗疫历程，对中国与中亚合作的重大意义给予充分肯定。

此外，作者还回顾上海合作组织推动国家间对话的举措，并通过对大量一手资料的研究，为读者展望未来十年的全球发展大势。

俄罗斯驻华大使杰尼索夫在序言中写道：“作者突破了国际政治叙事的传统范式，对当代问题的诠释和评价慧眼独具、见解深刻，这种写作风格贯穿全书。”

阿利莫夫是资深外交官，在华工作15年，是名副其实的中国通。2005年，阿利莫夫赴北京就任塔吉克斯坦驻华特命全权大使及塔吉克斯坦常驻上合组织秘书处代表，2016年至2018年担任上海合作组织秘书长。卸任后，阿利莫夫依然与中国高校、智库、媒体保持密切合作。

《当代中国：合作之带 共荣之路》图文并茂，中国著名画家、前外交官冯一束专门为本书绘制了精美插图。

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