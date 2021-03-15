人民网里约热内卢3月14日电 （记者吴杰） 京剧《白蛇传》在世界著名大剧院——哥伦比亚圣多明戈大剧院空中剧场成功云演8天后，近日落下帷幕。中国驻哥伦比亚大使蓝虎、哥文化部部长布伊特拉格均发视频祝贺。当地主流媒体《共和国报》《观察家报》及大剧院官网等分别予以报道，这是继今年“欢乐春节”舞乐《中国故事·十二生肖》和去年国庆京剧《大闹天宫》后，又一场突破200万观众的云演出节目。数百万当地及拉美观众尽情享受浪漫唯美、脍炙人口的爱情故事，了解中国国粹艺术的多姿多彩。

蓝虎大使说，白娘子为追求幸福生活所表现出的坚韧不拔、百折不挠的大无畏精神，恰似中哥人民风雨同担、互利合作、共创明天的真实写照。相信美丽勇敢的白娘子，一定会带给哥伦比亚民众美的启迪和战胜疫情的无穷力量。

布伊特拉格部长说，作为人类非物质文化遗产，京剧华美的服饰、优美的唱腔、独特的脸谱、细腻的表达，深受世界人民的喜爱。白娘子坚强不屈、勇往直前的拼搏精神，将激励着中哥两国人民同心协力，早日驱散疫情的阴霾。

3月4日至11日演出期间，《共和国报》《观察家报》及哥大剧院官方网站等均大幅刊登演出剧照及介绍。大剧院还首次在脸书、推特等社交媒体上刊登使馆提供的《白蛇传》整部文学作品故事，方便观众24小时不间断观看并下载各章节文学故事介绍等，以便更好地理解和体悟故事情节。使馆还精心设计了长达39页、图文并茂的双语节目单及海报，成为众多新媒体平台的收藏版。

哥伦比亚著名社会活动家胡丽亚娜说，《白蛇传》的爱情故事广为流传。善良勇敢的白娘子，更令女性观众敬佩和喜爱。进入新时代的中国已经日益走近世界舞台中央，这种走近不仅是经济的走近、政治的走近，更是文化的走近。

哥中友协主席、汉语桥俱乐部波哥大站主席吉叶墨表示，这是中哥文化交流的又一文化盛宴。凭借现代科技及云展演的独特优势，哥伦比亚人民对中国的了解与认知提升到了一个新高度，对中国文化的热度与日俱增。

著名律师西尔维娅说：“我第一次认识京剧是在1999年，看的恰是《白蛇传》。白娘子为理想而战的传奇爱情故事，正是中国人民不畏艰险的理想信念和英雄主义的写照。今天，在哥伦比亚再次看到《白蛇传》，又给了我们无限的激情与斗志。 ”

(责编：艾雯、常红)