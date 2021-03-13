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外交部发言人一周观点撷英

外交部：愿与国际奥委会合作，向准备参加奥运会的运动员们提供疫苗

2021年03月13日08:44 | 来源：人民网-国际频道
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外交部：愿与国际奥委会合作，向准备参加奥运会的运动员们提供疫苗

　　【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就疫苗国际合作、中美关系、国际减贫合作、共建“一带一路”等热点问题进行了回应。

　　“我们愿与国际奥委会合作，向准备参加奥运会的运动员们提供疫苗。”

　　——12日，外交部发言人就疫苗国际合作有关问题作出回应

　　记者会实录：

　　中新社记者：国际奥委会主席巴赫日前表示，中国奥委会作出非常友好提议，将向东京奥运会、残奥会和北京冬奥会、冬残奥会的运动员提供疫苗。同时我们也注意到，巴西研究机构报告显示中国疫苗能够有效对抗变异新冠病毒。同日，蒙古国副总理阿木尔赛罕在个人社交账号上称赞中国疫苗的保护效果，并表示已带头接种。中方对此有何评论？

　　赵立坚：从你举的这几个例子可以看出，中国疫苗的安全性、有效性正在得到越来越多国家的认可。中国坚定支持疫苗国际合作。我们响应联合国号召，向各国维和人员捐赠疫苗。我们愿与国际奥委会合作，向准备参加奥运会的运动员们提供疫苗。这是中国积极落实习近平主席将疫苗作为全球公共产品宣示的具体举措。我们真诚期待中国疫苗能为全球抗疫带来更多信心和希望。

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(责编：刘洁妍、常红)

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