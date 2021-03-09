人民网东京3月9日电 （吴颖）为纪念“3·11”大地震十周年，增进中日两国青年间的交流和相互理解，培养中日友好传承人，中国驻日本大使馆于3月7日举办了“3·11”大地震十周年中日青年线上交流会。中国驻日本大使孔铉佑、日中友好会馆代理会长宫本雄二以及活动相关后援单位代表为活动送上视频寄语。

曾参加震后交流活动的中日青年代表们当天再次云端相聚，重温中日友谊，畅谈对中日友好和青年交流的认识和期待。活动中，中日两国青年艺术家在线展演了活动主题曲《带这份友情到永远》，并展出了主题绘画作品《友好之树》。

中国驻日本大使孔铉佑在视频讲话中表示，中日两国青年朋友再次相聚，共同纪念“3·11”大地震十周年，彼此分享震后的成长经历和结下的友谊具有重要意义。中日友好的根基在民间，未来在青年。当前中日关系持续改善发展，两国领导人就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，新时代的中日关系面临新的发展机遇，新时代的中日友好呼唤新鲜血液的不断加入和新领军者的脱颖而出。

孔铉佑大使提到，“3·11”地震之后，在中日两国领导人的关心下，中国政府邀请多批日本灾区青少年访华，前往北京、上海、西安等地疗养，抚慰震灾带来的心灵创伤。很多日本青少年通过座谈、交流、体育比赛等方式，与中国当地的青少年成为了朋友。相信这已成为两国青少年的宝贵经历和共同的回忆。“岁寒知松柏，患难见真情”，十年前的地震是很多人命运的转折点，令很多灾区的青少年一夜长大，也把中日两国青少年紧密地联系在一起。

孔铉佑大使最后表示，真诚希望大家肩负起传承中日世代友好的历史使命，在推动中日交流合作中，挥洒青春、收获成长、实现梦想。把因震灾缔结的这份患难之交延续到永远，让友好之树枝繁叶茂、参天成长。

前日本驻华大使、日中友好会馆代理会长宫本雄二致辞说，本次线上交流活动的举办，有助于中日青年增进相互交流、分享各自的成长经历并互相鼓励，彼此间建立起更加坚实的心灵纽带。宫本雄二表示，防范灾害和防控疫情一样，都需要人类社会共同携手对抗。希望以此次交流活动为契机，能够进一步加深两国在防灾领域内的合作。

作为“2012年中日国民友好交流年”的系列活动之一，中方曾邀请近500名日本学生访问北京、上海、西安等地，与中国学生交流，体验中国文化，增进彼此友谊。当时被邀请赴华休养旅行的日本青年代表川上椋辅在交流活动中发言说，他的家乡位于大地震海啸重灾区的宫城县，高中时受邀前往中国访问，在与中国同龄人的交流中受到激励从而坚定了为理想而奋斗的决心。当他实现理想成为一名北海道地方电视台主持人后，便积极参与到地震相关的报道工作中。为能够更深入地参与到地方振兴事业中，他后来辞去电视主持人工作，加入了地方振兴合作组织，并利用传统媒体和社交媒体，全方位地投入到地方振兴工作里。

交流会上，就读于清华大学自动化专业的叶沁媛回顾了当年参与接待的工作情形以及自己十年间的成长经历，并表示，期望以后可以前往日本参加学术会议，访问日本的高校，同日本学者进行交流、学习。同时，她也希望有更多机会和日本青年朋友们开展交流。

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