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泰国推出“数字游艇隔离”重振旅游

2021年03月09日08:46 | 来源：人民网-国际频道
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泰国普吉推出“数字游艇隔离”。泰国数字经济促进委员会供图
泰国普吉推出“数字游艇隔离”。泰国数字经济促进委员会供图

人民网曼谷3月9日电 （记者孙广勇）泰国数字经济促进委员会8日宣布，将携手泰国最大移动运营商AIS通讯有限公司等多家企业联合推出“数字游艇隔离”项目，以重振普吉岛旅游业。

这是泰国首次利用数字网络开展隔离项目。推出“数字游艇隔离”项目后，国际游客可以选择在普吉岛进行为期14天的游艇隔离，在隔离期内游客居住在游艇上，同时游览普吉周边海域，进行海上活动。游客只需要佩戴智能健康监控腕带，医疗专业人员可以通过网络平台对游客进行实时健康风险数据分析。隔离结束后游客可登岛自由活动。

泰国政府希望能够通过全新打造的数字网络系统与平台，增强泰国公共卫生综合能力，同时提升旅游业信心，吸引国际游客重返普吉岛等南部海岛。

泰国数字经济促进委员会主席纳塔蓬表示，新冠肺炎疫情沉重打击了泰国旅游业，像普吉岛这样主要收入来自旅游业的地区更是遭到重创。受疫情影响，2020年普吉岛旅游收入损失超过3200亿泰铢（约合683亿元人民币）。

纳塔蓬说，“数字游艇隔离”项目是泰国数字经济促进委员会根据“普吉智慧城市”发展目标而打造的高端国际游客隔离标准范例。该项目的顺利实施也将有助于提升普吉智慧城市潜力，尽早实现普吉成为“可持续旅游宜居城市”的目标。

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(责编：苏缨翔、常红)

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