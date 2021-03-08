中国政府欧亚事务特别代表李辉致辞。 上合组织秘书处供图

人民网北京3月8日电 （杨倩）“上海合作组织二十周年：共谋稳定、共享繁荣”庆祝国际妇女节晚会3月5日在上合组织秘书处成功举办。上海合作组织秘书长诺罗夫、上合组织国家驻华使节、中国政府欧亚事务特别代表李辉、全国妇联副主席、书记处书记夏杰、上合组织妇女俱乐部成员等出席了此次活动。

诺罗夫在晚会上致辞，祝愿所有女性国际妇女节快乐。他指出，女性为促进国家繁荣昌盛、改善民生福祉作出重要贡献。诺罗夫特别提到了女性在疫情期间表现出的自我奉献和勇敢无畏精神。他说：“上合组织国家内大部分医疗工作人员都是女性，她们一直战斗在抗疫前线。她们日复一日冒着健康风险，许多人甚至冒着生命风险，拯救了数百万生命。”

诺罗夫强调，上合组织成员国非常关注性别平等、扩大女性权利、关注女性自身发展的问题。今年，上合组织轮值主席国塔吉克斯坦将在杜尚别举办第三届上合组织妇女论坛。目前上合组织成员国间性别平等合作备忘录草案协商工作已启动。

李辉代表中国外交部向出席活动的女士们致以节日问候。他指出，中国政府始终高度重视保障妇女权益，注重发挥妇女“半边天”作用，把中国发展进步的历程同促进男女平等发展的历程更加紧密地融合在一起，鼓励和支持妇女在实现中华民族伟大复兴的历史进程中建功立业。

李辉指出，上合组织不断发展壮大，各领域合作逐步走深走实，离不开本组织国家广大妇女的大力支持，离不开本组织妇女合作的扎实开展。

当晚，主办方邀请了众多著名表演艺术家，呈现出一场视听盛宴。中国服装设计师兰玉女士同名系列“LAN YU”时装秀引起了现场来宾的极大兴趣。著名舞蹈家、北京舞蹈学院教授刘岩女士带领学生向来宾们展示了精彩的舞蹈表演。女高音歌唱家常思思献上俄罗斯民歌《夜莺》，著名男高音歌唱家王凯演唱了《我的太阳》。现场嘉宾还欣赏了中国古典音乐和蒙古舞。

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