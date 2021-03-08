人民网雅加达3月8日电 （记者张杰）3月8日上午,印尼雅万高铁全线最大跨度DK20+156（69+128+71）米连续梁安全精准合龙，标志着雅万高铁建设又一控制性重难点工程取得重大进展。

DK20+156刚构连续梁全长273.6米，其中主跨为128米，主墩高25.5米，梁高9.2米，是全线跨度最大的连续梁。该连续梁采用挂篮悬臂浇筑法施工，跨越高速公路互通斜拉桥及两个匝道，高速公路行车密集，施工挂篮距高速公路斜拉桥钢拉索最近处不到1米，周边环境复杂、安全风险高。

国铁集团所属中国铁路国际公司牵头的中方施工联合体坚持属地化建设，整合利用好当地资源，该工点在施工高峰期先后聘用120多名印尼当地员工，由28名中国熟练工程技术人员带领，通过实际操作、实地培训，为当地培养了大批续梁施专业人员。疫情期间，采取强有力的措施，在确保防疫安全的同时，创造了10天完成一对节段的高纪录。

截至目前，雅万高铁全线连续梁共28座，已合龙14座，特别是中国电建雅万高铁项目部负责施工的雅万高铁2号、3号桥，涵盖了其中的25座连续梁，建设任务完成接近过半。面对印尼当地持续的疫情影响，项目参建各方不等不靠、主动出击，坚持一手抓疫情防控、一手抓项目实施，科学合理优化施工组织安排，按计划稳步推进工程建设，取得了积极进展。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，是印尼国家以及东南亚地区首条350千米/时标准高速铁路，全长142.3千米，建成通车后，雅加达到万隆的出行时间，将由现在的3个多小时缩短至40分钟，将会极大改善当地交通状况、便利民众出行、带动沿线产业开发、提升区域经济社会发展水平。

(责编：苏缨翔、常红)