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中国援助多米尼克疫苗正式交接 多总理表示高度赞赏

2021年03月05日08:28 | 来源：人民网-国际频道
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中国援助多米尼克疫苗正式交接仪式。中国驻多米尼克使馆供图。
中国援助多米尼克疫苗正式交接仪式。中国驻多米尼克使馆供图。

人民网里约热内卢电3月4日 （记者吴杰）当地时间4日，中国政府援助多米尼克政府国药新冠疫苗正式交接仪式在中多友谊医院举行，多总理斯凯里特、议长伊萨克、外交部长达鲁、卫生部长麦金太尔等阁员，中国驻多米尼克使馆罗松涛临时代办出席，罗代办和斯凯里特总理分别代表中多两国政府签署交接证书并致辞。

中国驻多米尼克使馆罗松涛临时代办表示，面对新冠疫情挑战，中国政府始终秉持人类命运共同体理念，积极践行中国将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，为疫苗在发展中国家的可及性和可担负性不懈努力，推动构建人类卫生健康共同体。中多是平等相待、真诚互助的好朋友，在抗疫斗争中一贯相互支持、共克时艰。为助力多方尽快战胜疫情，中国政府向多政府提供一批疫苗援助，这体现了中国政府和人民对多政府和人民的深情厚谊，希望多早日实现经济复苏和人民生活回归正常。中方将继续为多方抗疫努力提供力所能及的帮助。

多米尼克斯凯里特总理表示，在当今世界疫苗民族主义盛行的背景下，中国承诺将疫苗作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性切实做出贡献，多对此表示高度赞赏。今年1月25日，习近平主席在与我通话时表示，中国将继续支持多抗疫努力，包括提供疫苗援助。今天，多已收到中国朋友的宝贵礼物，再次印证中国作为负责任大国，是多方可靠的真挚伙伴。我愿借此机会向习主席、中国政府和人民为多提供及时慷慨援助表达最诚挚感谢，并与主席阁下共同开启两国关系新篇章。

斯凯里特总理表示，建交17年来，多中两国始终是同舟共济、守望相助的真朋友。患难见真情，无论是2017年“玛利亚”飓风发生后还是2020年初疫情暴发以来，中国始终在困难时期与多站在一起，助多渡过难关。今天我们再次收到了最佳抗疫利器疫苗。可以说没有中国的无私援助，多就不可能取得今天较好的抗疫成就。他指出，中国援多疫苗系国药集团研发的灭活疫苗，技术成熟稳定，目前已被亚洲、中东、拉美、非洲、欧洲等国家广泛批准使用，其安全性可靠性得到广泛证实，希多民众放心并积极接种国药疫苗。

多米尼克外长达鲁和卫生部长麦金太尔也在交接仪式上致辞，感谢中国无私援助，盛赞中多友谊。

中国政府援助多米尼克政府国药新冠疫苗于3月3日晚运抵多米尼克首都罗索。多国家电视台、国家广播电台、斯凯里特总理社交媒体账户全程直播了交接仪式。

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(责编：苏缨翔、常红)

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