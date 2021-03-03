人民网曼谷3月3日电 （记者孙广勇）在泰国能源部的大屏幕上，记者看到蓝色和黄色的线是泰国现有的成品油管道，建于上世纪90年代。绿色实线是正在建设的东北部成品油管道项目，蓝色虚线是北部成品油管道项目，这两条管道是泰国政府近20年来规划的仅有的两条成品油主干线，均由中国企业建设。

泰国东北部成品油管道项目主要包括一条新的成品油管道及配套的场站和罐区终端，起点位于北标府，途经5个府，终于孔敬府，管线全长342公里，包括首站、远程控制阀室、手动阀室及终端的一个大型罐区。泰国东北部成品油管道项目完工后，将极大缩短成品油交货周期，节约物流成本，提高输量并保持油品供给的稳定性。中石油管道局泰国公司经理、泰国东北部成品油管道项目经理单旭东表示。

泰国东北部成品油管道项目除了为泰国东北地区供应成品油外，还将辐射至老挝相关地区。目前，老挝从泰国进口石油产品需要通过卡车从曼谷运送到万象，两地距离约为700公里。泰国东北部地区毗邻老挝，孔敬府终端罐区油库至老挝首都万象仅250公里，距沙湾那吉280公里，距巴色400公里。

在东北部中心城市孔敬郊外的一片工地上，20台储罐正在拔地而起，承载巨大罐体的环梁不断增高。泰国东北部成品油管道项目的罐区终端将于2021年底完工，届时东北部20府将可以从这里直接下载成品油。

3月2日，泰国东北部成品油项目末站罐区首台11000立方米汽油储罐完成焊接。这是泰国油气储运行业首个采用“倒装法”安装完成的大型储罐。据了解，“倒装法”不同于传统施工方法“正装法”。进行“倒装法”施工时，首先焊接储罐最上层壁板，利用顶升设备将最上层罐体举起，再进行第二层罐体安装焊接，依次顶升，最后完成底层罐体的安装焊接。施工作业始终在地面进行。

“以往的‘正装法’有诸多缺点。安装过程中，随着罐体升高会产生大量高空作业，满堂脚手架搭设、受力分析计算审批、大型吊车台班占用均耗时较长，高空吊装容易受大风、高温、沙尘等环境影响，且费用较高。”项目副经理王继方说。考虑实际情况，项目部决定采取“倒装法”施工。安装完罐底板后，在罐体内部安装电动举升系统，完成第一圈罐壁板即安装罐顶，然后将已完成的罐壁板和罐顶整体举升，在下方继续焊接下一圈壁板，再继续举升直到完成全部安装作业。

“倒装法”不需要使用满堂脚手架，大量减少高空作业，现场HSE（健康，安全，环境）风险减少，缩短了大型吊车台班占用时间，且环境影响小。“由于省去了满堂脚手架受力分析计算和搭设时间，以及罐壁板高空吊装时间，‘倒装法’总体可以节约工期35%以上。”王继方说，在取消满堂脚手架并减少大型吊机台班数后，成本也节约至少20%。

在施工过程中，项目部先后克服工艺变更、焊接工艺评定与罐板变形保护等困难，成功应用国产电动导链举升系统，大幅提高施工效率，同时有针对性地采取防变形措施，确保了施工质量。目前，项目部科学安排吊装、焊接等工序穿插作业，末站罐区14台储罐正同时进行安装。

在“一带一路”共商共建共享的原则下，中泰两国在能源合作方面取得了丰硕成果。横跨泰国中部和东北部地区的成品油管道不仅对提升泰国能源安全性、促进当地经济社会发展具有重要意义，还有利于加强泰国和老挝、缅甸等东南亚国家的互联互通。

泰国总理巴育表示，东盟正面临着来自能源领域的许多挑战。随着经济与社会的快速发展，东盟对能源的需求也不断提高，“一带一路”倡议可以促进国际间的合作，这为能源合作提供了很多新的机遇。“当今世界处在能源的重要发展阶段，各国合作运用新的能源技术和发展模式，将使能源发展更加稳定和积极。”

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