中科双方人员在科威特杰赫拉省的葛洲坝集团项目工地参加交接仪式。人民网 刘梁皓月摄

人民网开罗3月2日电 （记者周輖）2日上午，由中国能建葛洲坝集团承建的科威特穆特拉住房基础设施建设项目部向科方移交第二批基础设施建设工程，实现该项目主体工程全部移交。

移交仪式在项目主营地举行，项目业主方科威特住房福利署联合科威特公共工程部、内政部、水电部、农渔部等多部委组成的“项目接收委员会”参加仪式。项目负责人首先向委员会进行移交汇报。随后，委员会成员前往项目N5、N7、N12等区块进行现场验收，重点检查了雨污水、通讯、雨水口、供水等施工项目，就施工工艺和质量控制措施进行交流。

委员会主席阿里·萨迪克高度赞赏中国企业的专业水平，连声说：“中国企业好样的！”萨迪格表示，中国企业克服疫情考验，顺利完成项目移交，工程质量非常高，展现了高度负责的敬业精神和高度专业化的施工水平。穆特拉项目顺利移交后，当地居民可在此基础上修建属于自己的房屋，享受美好和谐的生活。今年是中科建交50周年，希望中科两国继续互惠互利，开展更多以穆特拉项目为代表的双赢合作。

中国驻科威特大使李名刚对项目主体工程移交表示祝贺，对项目部在疫情期间克服困难坚持履约表示赞许。他表示，项目在年初顺利完成移交，为今年中科建交50周年献礼。希望中国企业持续深耕科威特市场，助力当地经济社会发展，增进民生福祉，为推进中科高质量共建“一带一路”不懈努力。

穆特拉项目是中国“一带一路”倡议和科威特“2035发展愿景”深度结合的重点民生项目，占地面积约30平方公里，包括新城8个街区约7000万立方米土石方挖填、3200公里地下管网、460万平方米沥青混凝土路面、65万立方米雨水收集池、440多座变电站房建及装修等，可解决40万当地民众的住房问题。据了解，项目首批移交于去年10月完成，占工程量70%。此次移交为第二批移交，内容主要包括2又2/3个街区区块，包含6342套住房的相关地块，占项目整体移交工程量约30%。

(责编：苏缨翔、常红)